Mulher descobre traição após receber aviso de entregador de restaurante

Uma norte-americana descobriu traição do seu namorado após ser avisada por um entregador de comida Crédito: Pixabay

A norte-americana Kayla Speer descobriu uma situação chata em abril deste ano: estava sendo traída pelo seu namorado de longa data, que estuda em uma universidade em outra cidade, a três horas de distância de sua casa em West Burlington, Iowa. Mas a forma como descobriu isso que foi inusitada: um entregador de comida deu o aviso a ela.

Kayla contou no Twitter que resolveu pedir um sanduíche para o namorado como uma forma de incentivá-lo durante o período de estudo para as provas finais. Pouco após o horário combinado para a entrega, ela recebeu uma ligação do homem que deixou a comida avisando que havia visto o namorado dela com outra mulher dentro de casa.

Eu liguei para o meu namorado e disse que o restaurante havia me contado a história toda, disse Kayla em entrevista para o site BuzzFeed. Ele tentou inventar mentiras do tipo não era eu, mas era ele, continuou.

Após compartilhar a história na rede social, outros usuários começaram a elogiar a rede de restaurantes Jimmy Johns por ter agido na situação.

Uma vez na rede social, a história rapidamente viralizou. O restautante, então, usou o Twitter para confirmar toda a história e avisar que vai bancar uma festa de rompimento para ela. Kayla! Nós adoraríamos fazer a comida da sua festa. É só nos avisar quando e onde!, escreveu o representante da Jimmy Johns.