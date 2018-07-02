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"Não era eu"

Mulher descobre traição após receber aviso de entregador de restaurante

Kayla Speer mandou comida para o seu namorado, que mora em outra cidade, e acabou descobrindo que estava sendo traída

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 14:51
Uma norte-americana descobriu traição do seu namorado após ser avisada por um entregador de comida Crédito: Pixabay
A norte-americana Kayla Speer descobriu uma situação chata em abril deste ano: estava sendo traída pelo seu namorado de longa data, que estuda em uma universidade em outra cidade, a três horas de distância de sua casa em West Burlington, Iowa. Mas a forma como descobriu isso que foi inusitada: um entregador de comida deu o aviso a ela.
Kayla contou no Twitter que resolveu pedir um sanduíche para o namorado como uma forma de incentivá-lo durante o período de estudo para as provas finais. Pouco após o horário combinado para a entrega, ela recebeu uma ligação do homem que deixou a comida avisando que havia visto o namorado dela com outra mulher dentro de casa.
Eu liguei para o meu namorado e disse que o restaurante havia me contado a história toda, disse Kayla em entrevista para o site BuzzFeed. Ele tentou inventar mentiras do tipo não era eu, mas era ele, continuou.
Após compartilhar a história na rede social, outros usuários começaram a elogiar a rede de restaurantes Jimmy Johns por ter agido na situação.
Uma vez na rede social, a história rapidamente viralizou. O restautante, então, usou o Twitter para confirmar toda a história e avisar que vai bancar uma festa de rompimento para ela. Kayla! Nós adoraríamos fazer a comida da sua festa. É só nos avisar quando e onde!, escreveu o representante da Jimmy Johns.
Leia abaixo o relato de Kayla:

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