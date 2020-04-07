Mulher de substituto interino de primeiro-ministro britânico é brasileira

Dominic Raab, que assumiu interinamente nesta semana a chefia do governo britânico após a internação do premiê Boris Johnson devido ao coronavírus, quase desperdiçou suas chances com a esposa quando eles se conheceram.
"Ele cometeu um grande erro e perguntou se eu era da Argentina. Se você é do Brasil, isso é mau", contou Erika Rey-Raab em entrevista ao jornal The Times, em 2019.
Eles se encontraram pela primeira vez em uma festa de amigos em comum, uma semana após a Copa do Mundo de 2002, quando a Inglaterra foi eliminada pelo Brasil nas quartas de final.
"Foi atração instantânea", disse Erika em conversa recente com o jornal The Sun. A partida teria sido um dos primeiros assuntos do futuro casal, segundo o veículo digital português Observador.
Raab tinha 26 anos à época e trabalhava no Escritório do Exterior britânico - responsável por proteger os interesses da ilha internacionalmente. Erika estudava marketing em Londres, de onde seguiria para um período de aproximadamente sete anos como executiva no Google.
Ele a pediu em casamento na noite de Natal de 2004, dois anos e meio depois de começarem a namorar - mas não se sabe a data em que trocaram as alianças oficialmente. A partir de então, ela passou a atender por Erika Rey-Raab.
O casal tem dois filhos, Peter e Joshua, que falam português e inglês. A família mora em uma pequena vila histórica do século 10, Thames Ditton, distante 20 km do centro de Londres e cortada pelo rio Tâmisa.
O subúrbio "resistiu ao desenvolvimento, mantendo sua atmosfera semi-rural e pitoresca", afirma um site de comerciantes locais.
Erika preza pela discrição nas redes sociais. Seu perfil no Facebook é totalmente fechado, e há apenas um post publicado nas duas contas de Twitter que levam seu nome, contendo o link para um texto sobre como os serviços na nuvem podem ajudar pequenos negócios, aparentemente do período em que ela trabalhou no Google.
Juntas, as contas somam pouco mais de 40 seguidores.