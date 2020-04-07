Mulher de substituto interino de primeiro-ministro britânico é brasileira

Erika Rey-Raab e Dominic Raab se conheceram há cerca de 18 anos Crédito: Reprodução

Dominic Raab, que assumiu interinamente nesta semana a chefia do governo britânico após a internação do premiê Boris Johnson devido ao coronavírus, quase desperdiçou suas chances com a esposa quando eles se conheceram.

"Ele cometeu um grande erro e perguntou se eu era da Argentina. Se você é do Brasil, isso é mau", contou Erika Rey-Raab em entrevista ao jornal The Times, em 2019.

Eles se encontraram pela primeira vez em uma festa de amigos em comum, uma semana após a Copa do Mundo de 2002, quando a Inglaterra foi eliminada pelo Brasil nas quartas de final.

"Foi atração instantânea", disse Erika em conversa recente com o jornal The Sun. A partida teria sido um dos primeiros assuntos do futuro casal, segundo o veículo digital português Observador.

Raab tinha 26 anos à época e trabalhava no Escritório do Exterior britânico - responsável por proteger os interesses da ilha internacionalmente. Erika estudava marketing em Londres, de onde seguiria para um período de aproximadamente sete anos como executiva no Google.

Ele a pediu em casamento na noite de Natal de 2004, dois anos e meio depois de começarem a namorar - mas não se sabe a data em que trocaram as alianças oficialmente. A partir de então, ela passou a atender por Erika Rey-Raab.

O casal tem dois filhos, Peter e Joshua, que falam português e inglês. A família mora em uma pequena vila histórica do século 10, Thames Ditton, distante 20 km do centro de Londres e cortada pelo rio Tâmisa.

O subúrbio "resistiu ao desenvolvimento, mantendo sua atmosfera semi-rural e pitoresca", afirma um site de comerciantes locais.

Erika preza pela discrição nas redes sociais. Seu perfil no Facebook é totalmente fechado, e há apenas um post publicado nas duas contas de Twitter que levam seu nome, contendo o link para um texto sobre como os serviços na nuvem podem ajudar pequenos negócios, aparentemente do período em que ela trabalhou no Google.