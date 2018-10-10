Mulher de ex-presidente da Interpol diz ter sido ameaçada

Presidente da Interpol Crédito: Wong Maye-E

A mulher do ex-presidente da Interpol disse em entrevista à rede americana CNN temer por sua vida e a de seus filhos gêmeos, de 7 anos. Grace Meng, que busca informações sobre o marido, recebeu uma ligação telefônica após o desaparecimento dele dizendo que dois grupos de agentes viriam atrás dela.

O último contato de Grace com Meng Hongwei foi uma mensagem de texto de 25 de setembro, quando ele escreveu "espere minha ligação" e enviou um emoticon de uma faca. Meng havia partido de Paris rumo a Pequim e não fez mais contatos. Dias depois a China confirmou a sua prisão, sem informar o local onde o ex-presidente da Interpol está sendo mantido detido.

Em entrevista à CNN, Grace chorou ao revelar que ainda não contou aos filhos sobre a situação do pai. "Talvez eles percebam algo", disse, explicando que quando um deles a pega chorando, ela diz estar gripada. "Eles (as autoridades chinesas) gostam das coisas por baixo dos panos, no escuro".

Em outra entrevista, desta vez ao britânico "Daily Mail", contou como foi a ameaça. Ela havia colocado os filhos para dormir em sua casa, na cidade francesa de Lyon, quando o telefone tocou e uma voz disse em chinês:

"Ouça e não fale. Viemos em dois grupos de trabalho, dois grupos só para você. Sabemos onde você está". Com medo, ela buscou a proteção da polícia francesa.

Nas entrevistas, em que permaneceu de costas, Grace negou as acusações de propina contra o marido. E observou que desaparecimentos, como ocorreu com Meng, são muito comuns na China e comentá-los a coloca em risco. Meng ocupava a presidência da Interpol havia dois anos e é vice-ministro de Segurança Pública da China.

A Comissão Nacional de Supervisão  o novo órgão do governo chinês para monitorar o comportamento dos funcionários públicos  revelou que Meng está em sua custódia enquanto é investigado. De acordo com as regras da comissão, criada no início do ano, o presidente da Interpol poderá permanecer por até seis meses num lugar secreto, sem contato com o exterior, devido a um sistema de detenção conhecido como liuzhi .

A Interpol afirmou no domingo que Meng pediu demissão e seria temporariamente substituído pelo representante sul-coreano até a organização de uma nova eleição, em novembro.