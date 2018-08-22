Mulher ativista pode ser primeira executada por Arábia Saudita, diz ONG

Israa al-Ghomgham, que pode ser primeira mulher ativista a ser executada na Arábia Saudita Crédito: Reprodução/Twitter

A Procuradoria Geral da Arábia Saudita está pedindo a pena de morte para cinco ativistas de direitos humanos no leste do país, atualmente sendo processados em um tribunal secreto para assuntos de terrorismo, segundo a ONG Human Rights Watch. Entre os detidos está Israa al-Ghomgham, que ativistas sauditas afirmam ser a primeira mulher a possivelmente ser condenada com pena de morte por seus trabalhos relacionados a diretos humanos. Acusações contra ela incluem "incitação a protestos", "apoio moral a manifestantes", "gritar frases contra o regime", "tentar inflamar a opinião pública" e "filmar protestos, disponibilizando-os em redes sociais".

"Toda execução é chocante, mas pedir pena de morte para ativistas como Israa al-Ghomgham, que não são nem acusadas de conduta violenta, é monstruoso", afirmou Sarah Leah Whitson, diretora do Human Rights Watch no Oriente Médio, em um comunicado nesta quarta-feira. Sobre o caso, ativistas parceiros dos detidos afirmaram que o processo ainda estava em julgamento, negando boatos de que os cinco já tinham sido executados. Ainda de acordo com o Human Rights Watch, "o caso representa um perigoso precedente para outras ativistas mulheres atualmente atrás das grades no país"

A Arábia Saudita, uma monarquia absoluta em que protestos públicos e partidos políticos são proibidos, tem empreendido algumas reformas sociais e econômicas recentes sob o governo do príncipe Mohammed bin Salman. Essas mudanças, no entanto, têm sido acompanhadas por uma investida contra críticos do governo, com prisões de dezenas de líderes religiosos, intelectuais e ativistas detidos no ano passado  o que inclui mulheres que fizeram campanha pelo direito de dirigir no país.

Uma série de autoridades, ministros e empresários foram acusados em novembro de 2018 sob o crime de corrupção, o que abalou o governo do país e gerou desconfiança em aliados e investidores estrangeiros. A maioria dos detidos foi solta depois de firmarem acordos financeiros não revelados com o governo.

Ghomgham é uma importante ativista xiita que documentou grandes manifestações na Província Oriental do país, começando em 2011. Ela foi presa com seu marido em 2015. Grande parte da minoria xiita do país vive na região rica em petróleo e têm reclamado que suas cerimônias religiosas são constantemente impedidas por autoridades sunitas  o que o governo nega.