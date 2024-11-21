'Mozart da programação': quem é o menino-prodígio de 7 anos que recebeu uma oferta de emprego de empresa russa

Embora ele tenha recebido uma oferta de emprego, não poderá trabalhar até completar 14 anos, conforme estabelecido pela lei russa Crédito: Getty Images

Fascinada por sua inteligência, uma empresa russa de software convidou um menino de 7 anos, considerado um prodígio da programação , para se juntar à sua equipe de gestão assim que tiver idade suficiente para aceitar um emprego remunerado.

Sergey, da cidade russa de São Petersburgo, ficou famoso após publicar vídeos explicando como desenvolver softwares desde que tinha 5 anos de idade.

Graças a esses conteúdos, a empresa de segurança da informação Pro32 enviou para o menino uma oferta de emprego por escrito para o cargo de diretor de formação corporativa.

Segundo a lei russa, Sergey não pode aceitar qualquer trabalho remunerado até completar 14 anos.

Mas o presidente-executivo da Pro32, Igor Mandik, disse ao Serviço Mundial da BBC que conversou com os pais do menino para encontrar maneiras de ele colaborar enquanto isso.

“O pai dele, Kirill, ficou surpreso e disse que estavam muito felizes e ansiosos pelo momento em que Sergey pudesse entrar na empresa”, disse Mandik.

O menino, que tem apenas 7 anos, já é considerado um prodígio da programação, não apenas executando, mas também ensinando técnicas Crédito: Getty Images

Mozart da programação

Em seus vídeos, Sergey costuma aparecer sorrindo. Suas explicações são feitas principalmente em russo e outras vezes ele tenta falar em inglês.

Quando se dirige ao público, ele resolve os maiores desafios de programação.

O canal dele no YouTube tem mais de 3.500 inscritos interessados ​​em aprender as linguagens de programação Python e Unity, ou que desejam saber mais sobre redes neurais, que são a base de muitas ferramentas de inteligência artificial

Mandik diz que Sergey não apenas demonstrou habilidades notáveis ​​como programador, mas também técnicas de ensino “igualmente únicas”.

“Para mim, ele é uma espécie de Mozart”, disse ele.

“Tenho certeza absoluta de que quando ele tiver 14 anos será um guru do ensino e do desenvolvimento. É por isso que estamos realmente ansiosos por este momento”, disse ele.

Não apenas os programadores, mas também os vendedores, contadores e outros profissionais da Pro32 que vivem em Moscou poderiam aprender com Sergey, disse Mandik.

Nenhuma promessa foi feita em relação ao salário ainda, pois o valor atual provavelmente mudará significativamente quando ele puder entrar na empresa.