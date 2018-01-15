Motorista drogado leva carro até o segundo andar de edifício, nos EUA

Carro foi "transportado pelo ar" até segundo andar de edifício Crédito: Reprodução/Twitter

Um carro foi parar no segundo andar de um edifício na cidade de Santa Ana, a 56 quilômetros de Los Angeles, no estado da Califórnia, após o motorista ter perdido o controle do veículo, no início da manhã do último domingo. Duas pessoas ficaram com ferimentos leves. O incidente provocou um princípio de incêndio, que logo foi contido pelos bombeiros.

De acordo com o Departamento de Polícia de Santa Ana, o carro "estava viajando a uma alta velocidade" quando colidiu com a estrutura que divide as pistas na rua. A batida foi o suficiente para "transportar o automóvel pelo ar", parando apenas no consultório de um dentista no segundo andar do prédio. O motorista adimitiu o consumo de drogas, informou a polícia, e foi encaminhado para um hospital para observação.

O Corpo de Bombeiros do Condado de Orange (OCFA, na sigla em inglês) publicou no Twitter que uma pessoa ainda estava no momento em que chegaram. Não foi informado se era um homem ou uma mulher. A outra pessoa já tinha conseguido sair por conta própria.

"OCFA em Santa Ana com um veículo que colidiu no segundo andar de um pequeno edifício comercial. O carro bateu no divisor central e foi transportado pelo ar, atingindo o prédio. Uma pessoa saiu por conta própria, a outra pessoa ainda está presa no automóvel. Equipe de busca urbana e resgate do Condado de Los Angeles County do OCFA está no local", postou a corporação na rede social na manhã de domingo.

Tão logo as imagens do incidente foram publicadas no Twitter, internautas reagiram ao inusitado feito do motorista com GIFs e piadas.

Teve quem reconhecesse no ocorrido uma situação já passada no desenho "The Simpsons", famoso por suas previsões.

Nem mesmo o meme da Nazaré confusa escapou dos comentários.