Motorista atropela pedestres em Münster, na Alemanha, e deixa mortos

Pelo menos três pessoas foram mortas e outras 20 ficaram feridas depois que uma van avançou sobre pedestres na cidade de Münster, no oeste da Alemanha. A polícia disse que o motorista se matou em seguida. O incidente ocorreu perto da estátua de Kiepenkerl, no antigo bairro da cidade e as autoridades pedem, via redes sociais, que as pessoas não disseminem boatos e evitem a região.
Fotos compartilhadas pelas redes sociais mostram pessoas estiradas na via pública e cadeiras destruídas. Uma caminhonete que aparece nas imagens seria o veículo do ataque.
Um porta-voz da polícia informou que há "vários mortos, provalmente incluindo o suspeito". As autoridades locais confirmaram que cerca de 30 pessoas ficaram feridas no incidente, perto da estátua de Kiepenkerl, na cidade velha.
O portal "RP Online" cita fontes policiais e estima que haja três mortos. Um fonte de segurança destacou à agência Reuters que a polícia investiga se foi um ataque. Os agentes também verificam se há explosivos no carro, segundo o "Bild".
Parte da cidade velha está fechada. Bombeiros, veículos de resgate e serviços de emergência foram deslocados para o centro de Muenster. Todas as forças policiais e unidades especiais da região da Renânia foram enviadas a Muenster.
Por volta de 11h30m (horário de Brasília), a polícia informou pelo Twitter que havia "um incidente de larga escala" em curso.
Em dezembro de 2016, um tunisiano avançou sobre um centro comercial de Berlim e deixou 12 mortos. O tunisiano Anis Amri matou o motorista e roubou o veículo. Ele teve o pedido de refúgio na Alemanha negado antes do ataque.