Morte de casal em hotel no Egito provoca retirada de 301 hóspedes

John Cooper, de 69 anos, e Susan Cooper, de 63 anos, morreram em circunstâncias desconhecidas no Egito Crédito: Reprodução/Redes sociais

A morte misteriosa de um casal britânico em um hotel no Egito na terça-feira provocou a retirada de todos os 301 hóspedes nesta sexta-feira por precaução, anunciou a empresa de viagens Thomas Cook. John Cooper, de 69 anos, e Susan Cooper, de 63 anos, morreram de insuficiência cardíaca, segundo as autoridades locais, que não souberam determinar, porém, as circunstâncias das mortes no hotel alemão Steigenberger Aqua Magic.

"A segurança é sempre nossa primeira prioridade, portanto, como medida de precaução, tomamos a decisão de remover todos os nossos clientes deste hotel", disse a empresa britânica, acrescentando que oferecerá aos clientes hotéis alternativos no resort de Hurghada, no Mar Vermelho, ou a opção de voltar para o Reino Unido nesta sexta-feira.

A companhia afirmou ainda ter recebido novos relatos de doenças entre os hóspedes no hotel, mas o gerente do estabelecimento, que é uma franquia da alemã Deutsche Hospitality, afirmou que não há como confirmar tal alegação.

"O relatório preliminar do médico indica que as mortes foram provocadas por causas naturais", disse Dieter Geiger em um comunicado. "Não há indicações para confirmar as alegações de um aumento da incidência de doenças no hotel", acrescentou, contradizendo a nota divulgada pela empresa.

Além disso, a filha do casal, Kelly Ormerod, que também passava férias com a família, disse que as causas das mortes não haviam sido estabelecidas e que seus pais eram saudáveis.

"Mamãe e papai estavam em forma e saudáveis, eles não tinham conhecimento de problemas de saúde", disse à emissora de rádio local britânica "2BR". "Papai nunca foi ao hospital, ele morreu no quarto do hotel na frente do meu. Eu fui ao hospital na ambulância com minha mãe, onde ela faleceu".

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores britânico disse que a pasta continua a apoiar a família do casal.

"Qualquer um que ficar no hotel Steigenberger Aqua Magic deve seguir os conselhos de seu operador turístico e das autoridades locais", recomendou.

Um comunicado do gabinete do governador provincial do Mar Vermelho, intitulado "morte normal de um senhor inglês e sua mulher", disse que ambos morreram de insuficiência cardíaca. A nota diz que John Cooper sofreu um "colapso circulatório" e morreu no hotel, enquanto Susan Cooper foi levada ao hospital depois de desmaiar e morreu lá.