Morre segunda testemunha do caso Odebrecht na Colômbia

Crédito: Marcos Alves/AG

Morreu nesta quinta-feira (27), na Colômbia, a segunda testemunha que prestaria depoimento nas investigações do escândalo Odebrecht no Brasil. Rafael Merchán, 43, foi encontrado sem vida em seu apartamento, em Bogotá.

A empreiteira brasileira teria pago, segundo declarou ao Departamento de Justiça dos EUA, US$ 11 milhões (R$ 42,6 bi) em subornos e caixa 2 a candidatos. Investigação da procuradoria-geral do país, porém, vem apontando que o valor seria muito mais alto -84 bilhões de pesos (R$ 87,9 milhões).

Depois da morte misteriosa de Jorge Enrique Pizano, cujo corpo foi encontrado sem vida em sua chácara e as investigações ainda não levaram a uma conclusão definitiva, a morte de Merchán, um ex-funcionário do governo Juan Manuel Santos (2010-2018), traz mais interrogações às investigações.

Merchán era advogado, e havia atuado como secretário de Transparência e outros cargos dentro do Ministério do Interior, além de ter atuado como cônsul em Londres.

Estava convocado a prestar depoimento em favor do ex-presidente da Agência Nacional de Infraestrutura, Luis Fernando Andrade, acusado de estar envolvido no escândalo Odebrecht.

A família de Merchán, porém, divulgou um comunicado aos meios dizendo que a morte tinha sido um suicídio, "uma decisão pessoal e autônoma", e pediu que a imprensa respeitasse o luto da família.