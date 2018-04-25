Morre o único 'urso polar tropical', em zoológico de Cingapura

O único urso polar nascido em terras tropicais não resistiu à deterioração da saúde e morreu nesta quarta-feira em um zoológico de Cingapura. Nascido na reserva, dedicada à vida selvagem, Inuka chegou aos 27 anos  viveu uma década a mais que a média da espécie. O bicho estava sob tratamento intensivo há duas semanas.

Exames recentes mostraram que o animal mal andava, dado o enfraquecimento de seus membros, e sofria de artrite, problemas dentários e infecções de ouvido. Inuka gozava de imensa popularidade na região e tinha vídeos e monitoramento de saúde compartilhados constantemente nas redes do Wildlife Reserves Singapore. Em comuncado, o estabelecimento explicou que decidiu deixar o urso polar partir para não prolongar seu sofrimento.

"Por mais que quiséssemos manter Inuka conosco o máximo possível, nossa responsabilidade máxima era com seu bem-estar. Nossa decisão de deixar Inuka ir foi feita com a constatação de que seus problemas de saúde impactaram seriamente seu bem-estar. Muito além do que poderíamos garantir uma boa qualidade de vida, a maior gentileza seria aliviá-lo do sofrimento prolongado", destacou o subchefe-executivo do zoo, Cheng Wen-haur, segundo a "BBC".

Nascido em dezembro de 1990, Inuka foi o quarto e último urso polar na reserva de Cingapura. Era filho de Nanook, um urso capturado no Canadá, e Sheeba, uma ursa procedente de um zoológico da Alemanha. Os bichos da espécie viviam em um ambiente de clima controlado no zoo, já que a região fica um grau acima da Linha do Equador e não costuma ter temperaturas inferiores a 25 graus Celsius.

A exposição do animal gerava críticas de grupos de ativismo pelos direitos dos animais  os conservacionistas eram contra a presença da espécie nos trópicos desde a inauguração, em 1978. Em 2006, em meio à polêmica, o zoo anunciou que Inuka seria o último espécime polar no local.

"Com o coração pesado, nós damos adeus ao nosso amado urso polar Inuka nesta manhã. Apesar dos melhores esforços de sua equipe de cuidadores, a condição de Inuka piorou e a difícil, porém necessária decisão de não revivê-lo após a anestesia foi feita. Adeus, Inuka. Você sempre viverá em nossas lembranças", lê-se na página do Wildlife Reserves Singapore no Facebook.



