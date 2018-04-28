Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Morre bebê britânico que lutava na Justiça para viver
Anjinho

Morre bebê britânico que lutava na Justiça para viver

Na quarta-feira, a Justiça britânica negou um recurso para transferir o bebê à Itália para continuar um tratamento

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 19:32
Bebê Alfie Crédito: Reprodução/Instagram
O bebê britânico Alfie Evans, que estava em estado terminal, faleceu neste sábado após uma longa batalha judicial de seus pais para conseguir, em vão, prolongar seu tratamento contra a opinião dos médicos, um caso que mobilizou até o Vaticano.
"Nosso pequeno criou asas esta noite às 02H30. Estamos com o coração partido. Obrigado a todos pelo apoio", escreveram no Facebook Kate James e Thomas Evans, os pais da criança de 23 meses.
Na quarta-feira, a Justiça britânica negou um recurso para transferir o bebê à Itália para continuar um tratamento. O juiz Andrew McFarlane, da Alta Corte de Londres, determinou que as apelações apresentadas separadamente pelo pai e pela mãe do bebê "deveriam ser rechaçadas".
Com o apoio do apa Francisco e do governo italiano, o objetivo dos pais de Alfie era que lhes permitissem levar à Itália seu filho em estado semivegetativo, depois que os médicos britânicos decidiram interromper o tratamento que aplicavam nele. Neste sábado, o Papa declarou que "reza especialmente pelos pais, enquanto Deus o acolhe ternamente em seus braços".
 
Com a permissão da Justiça, o Hospital Alder Hey de Liverpool desconectou, na segunda-feira, o menino do suporte vital, pois os médicos consideraram que não havia esperanças de recuperação, e mantê-lo vivo seria prolongar seu sofrimento. Alfie sofria de uma rara doença neurológica degenerativa e estava hospitalizado desde dezembro de 2016.
A Alta Corte de Justiça britânica, a Corte de Apelação, a Suprema Corte e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já haviam negado o pedido dos pais. Após a retirada do suporte vital, o menino seguiu vivo, o que, segundo o pai, provava que o seu estado de saúde "era significativamente melhor". O que fez com que continuassem em sua batalha legal.
O caso de Alfie atraiu o interesse de todo o mundo, especialmente na Polônia e na Itália, cujo governo concedeu na segunda-feira a nacionalidade italiana a Alfie com a esperança de facilitar sua transferência ao hospital pediátrico Menino Jesus de Roma.
O caso também provocou muitas reações, especialmente nos círculos religiosos. O próprio Papa Francisco se envolveu pessoalmente. Fez vários telefonemas pedindo que o bebê fosse mantido vivo e recebeu Tom Evans em uma audiência privada.
Comovido pelas orações e pela ampla solidariedade em favor do pequeno Alfie Evans, renovo meu apelo para que o sofrimento de seus pais seja ouvido e seu desejo de experimentar novas possibilidades de tratamento seja cumprido, tuitou o Pontífice na segunda-feira.
"Queremos expressar nossa sincera simpatia e nossas condolências à família de Alfie", reagiu em um comunicado o hospital Alder Hey, em frente ao qual muitas pessoas se reuniram nos últimos dias em apoio aos pais. "Tem sido uma jornada devastadora para eles e pedimos que sua privacidade seja respeitada".
Além do aspecto médico, o caso de Alfie levantou questões éticas difíceis, como aconteceu com casos anteriores, como o de Charlie Gard, nascido em agosto de 2016 e que sofria de uma doença genética rara. Ele faleceu em julho de 2017, depois que os médicos retiraram a respiração assistida e após cinco meses de batalha legal dos pais para levá-lo aos Estados Unidos para um tratamento experimental.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados