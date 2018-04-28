Morre bebê britânico que lutava na Justiça para viver

Bebê Alfie Crédito: Reprodução/Instagram

O bebê britânico Alfie Evans, que estava em estado terminal, faleceu neste sábado após uma longa batalha judicial de seus pais para conseguir, em vão, prolongar seu tratamento contra a opinião dos médicos, um caso que mobilizou até o Vaticano.

"Nosso pequeno criou asas esta noite às 02H30. Estamos com o coração partido. Obrigado a todos pelo apoio", escreveram no Facebook Kate James e Thomas Evans, os pais da criança de 23 meses.

Na quarta-feira, a Justiça britânica negou um recurso para transferir o bebê à Itália para continuar um tratamento. O juiz Andrew McFarlane, da Alta Corte de Londres, determinou que as apelações apresentadas separadamente pelo pai e pela mãe do bebê "deveriam ser rechaçadas".

Com o apoio do apa Francisco e do governo italiano, o objetivo dos pais de Alfie era que lhes permitissem levar à Itália seu filho em estado semivegetativo, depois que os médicos britânicos decidiram interromper o tratamento que aplicavam nele. Neste sábado, o Papa declarou que "reza especialmente pelos pais, enquanto Deus o acolhe ternamente em seus braços".





Com a permissão da Justiça, o Hospital Alder Hey de Liverpool desconectou, na segunda-feira, o menino do suporte vital, pois os médicos consideraram que não havia esperanças de recuperação, e mantê-lo vivo seria prolongar seu sofrimento. Alfie sofria de uma rara doença neurológica degenerativa e estava hospitalizado desde dezembro de 2016.

A Alta Corte de Justiça britânica, a Corte de Apelação, a Suprema Corte e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já haviam negado o pedido dos pais. Após a retirada do suporte vital, o menino seguiu vivo, o que, segundo o pai, provava que o seu estado de saúde "era significativamente melhor". O que fez com que continuassem em sua batalha legal.

O caso de Alfie atraiu o interesse de todo o mundo, especialmente na Polônia e na Itália, cujo governo concedeu na segunda-feira a nacionalidade italiana a Alfie com a esperança de facilitar sua transferência ao hospital pediátrico Menino Jesus de Roma.

O caso também provocou muitas reações, especialmente nos círculos religiosos. O próprio Papa Francisco se envolveu pessoalmente. Fez vários telefonemas pedindo que o bebê fosse mantido vivo e recebeu Tom Evans em uma audiência privada.

Comovido pelas orações e pela ampla solidariedade em favor do pequeno Alfie Evans, renovo meu apelo para que o sofrimento de seus pais seja ouvido e seu desejo de experimentar novas possibilidades de tratamento seja cumprido, tuitou o Pontífice na segunda-feira.

"Queremos expressar nossa sincera simpatia e nossas condolências à família de Alfie", reagiu em um comunicado o hospital Alder Hey, em frente ao qual muitas pessoas se reuniram nos últimos dias em apoio aos pais. "Tem sido uma jornada devastadora para eles e pedimos que sua privacidade seja respeitada".