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VIII Cúpula das Américas

Ministro diz estar 'muito preocupado' com bombardeios à Síria

Aloysio Nunes, Ministro das Relações Exteriores brasileiro, defende solução pacífica para conflito

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 14:11
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) Crédito: André Dusek/Estadão
O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes, disse na manhã deste sábado (14) que defende uma solução política para resolver o conflito na Síria e afirmou estar "muito preocupado" com os bombardeios feitos ontem ao país pelos Estados Unidos e seus aliados. O ministro está em Lima para a VIII Cúpula das Américas.
Ele também disse que o governo brasileiro se preocupa igualmente com as "graves denúncias" de uso de armas químicas pelo regime do ditador sírio Bashar al-Assad.
"Estamos muito preocupados com o aumento das ações militares na Síria, assim como já estávamos, reitero, muito preocupados com as graves denúncias de ataques químicos", disse o ministro, que acrescentou: "Aguardamos a conclusão o mais rápido possível das investigações no âmbito da Opaq, para que se possa punir os responsáveis".
O chanceler afirmou que o governo brasileiro defende uma "solução política" para o conflito. "O Brasil defende uma solução política negociada pelos sírios que preserve a unidade territorial do país".
SEM BRASILEIROS FERIDOS
Aloysio Nunes disse ainda que entrou em contato com o encarregado de negócios do Brasil em Damasco assim que soube dos ataques, e que não há brasileiros feridos.

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