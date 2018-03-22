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'Insuficientes'

Ministro britânico critica promessas de solução de Zuckerberg

CEO do Facebook diz que fará auditoria em aplicativos hospedados na rede social

Publicado em 22 de Março de 2018 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 11:07
Logomarca do Facebook Crédito: Reprodução/Pixabay
O ministro da Cultura britânico, Matt Hancock, considerou insuficiente a promessa do CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, de melhorar a proteção dos dados dos usuários da rede social são insuficientes. Pressionado pelo escândalo do vazamento de dados de 50 milhões de pessoas da plataforma, que foram usados pela Cambridge Analytica na campanha de Donald Trump em 2016, Zuckerberg falou pela primeira vez à imprensa, em que admitiu seus erros.
 À noite vi que Mark Zuckerberg pediu desculpas e que vai adotar algumas mudanças, mas francamente não acredito que estas mudanças vão suficientemente longe  disse o ministro à rádio BBC, em pleno escândalo pelo uso dos dados privados de usuários do Facebook por parte da empresa Cambridge Analytica para influenciar campanhas eleitorais, em particular a que resultou na vitória de Donald Trump nos Estados Unidos.  Não deve corresponder a uma empresa decidir qual é o equilíbrio correto entre privacidade e inovação e o uso de dados. Estas regras devem ser decididas pela sociedade em conjunto e estabelecidas pelo Parlamento. Esta é a estratégia da qual estamos falando: as grandes empresas de tecnologia têm a lei, nós temos que fortalecer a lei  completou o ministro.
O fundador e diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou na noite desta quarta-feira, em uma entrevista exclusiva à CNN, que fará o que for necessário para impedir a manipulação das eleições no Brasil, na escolha parlamentar nos Estados Unidos em novembro e em outras partes do mundo. Zuckerberg admitiu que o Facebook cometeu erros e deve fazer mais para resolver o problema.
"Temos a responsabilidade de proteger seus dados, se não pudermos, não merecemos servi-los", escreveu em seu mural na rede social Zuckerberg no primeiro comentário que fez após o escândalo vir à tona. "As medidas mais importantes para isto não ocorrer de novo foram tomadas há anos, mas também cometemos erros e há mais por fazer", acrescentou.
O executivo se declarou "responsável pelo que acontece" no Facebook e prometeu facilitar aos usuários uma melhor utilização de seus dados pessoais.

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