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Tiroteio

Militar mata ao menos 20 pessoas em ataque a tiros na Tailândia

Suspeito teria transmitido ataque em suas redes sociais, onde diz em vídeo: 'Já estou cansado de apertar o gatilho'. Outras 21 pessoas foram feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 21:59

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 21:59

Rifle usado pelo suspeito de matar ao menos 10 pessoas em Nakhon Ratchasima, na Tailândia Crédito: Xinhua
Um militar matou ao menos 20 pessoas a tiros na cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste da Tailândia, neste sábado (08).  Ele continua foragido e é procurado nos arredores de um shopping, onde está encurralado depois de nove horas do ataque.  De acordo com a polícia local, o atirador abriu fogo com metralhadora em diferentes locais da cidade, que está a 250 km da capital, Bangkok. Outras 21 pessoas ficaram feridas, segundo os serviços médicos de emergência.
A mídia local exibiu imagens do soldado Jakrapanth Thomma saindo de um carro em frente a um shopping e dando uma série de tiros, o que causou correria. No vídeo, era possível ouvir o barulho de disparos. O próprio atirador postou fotos e mensagens no Facebook antes e durante o ataque, tendo feito mesmo uma transmissão por vídeo.

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A rede social se pronunciou dizendo ter derrubado a conta do militar, afirmando que "não há lugar no Facebook para pessoas que cometem esse tipo de atrocidade, nem permitimos às pessoas celebrar ou apoiar este ataque".
Segundo a polícia, o atirador ainda havia ido a uma casa da cidade e matado duas pessoas, antes de ter ido a uma loja de armas em uma base militar, onde roubou um veículo e mais armamento. Ele também teria atirado em pessoas na base.
Polícia tailandesa divulga foto de Jakrapanth Thomma, principal supeito pelos ataques que mataram quase 20 pessoas no país Crédito: HANDOUT / AFP
O suspeito, identificado como o sargento Jakapanth Thomma, postou em sua página do Facebook antes dos assassinatos que "a morte é inevitável para todos". Ele também postou uma imagem do que aparenta ser sua mão segurando uma arma.
"Não sabemos por que ele fez isso. Parece que ficou louco", disse o porta-voz do Ministério da Defesa tailandês, Kongcheep Tantrawanit. Já o primeiro-ministro Prayuth Chan-ocha expressou condolências às famílias dos mortos, enquanto o ministro da Saúde, Anutin Charnvirakul, pediu em sua página do Facebook doações de sangue a quatro hospitais da região.
Tiroteios são raros no país, especialmente longe do Sul, onde há décadas persiste uma insurgência política.
Veja o vídeo do momento em que o atirador entra no shopping. As imagens do circuito de segurança do local foram divulgadas por um jornal da Tailândia.

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