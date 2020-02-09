Militar mata ao menos 20 pessoas em ataque a tiros na Tailândia

Rifle usado pelo suspeito de matar ao menos 10 pessoas em Nakhon Ratchasima, na Tailândia Crédito: Xinhua

Um militar matou ao menos 20 pessoas a tiros na cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste da Tailândia, neste sábado (08). Ele continua foragido e é procurado nos arredores de um shopping, onde está encurralado depois de nove horas do ataque. De acordo com a polícia local, o atirador abriu fogo com metralhadora em diferentes locais da cidade, que está a 250 km da capital, Bangkok. Outras 21 pessoas ficaram feridas, segundo os serviços médicos de emergência.

A mídia local exibiu imagens do soldado Jakrapanth Thomma saindo de um carro em frente a um shopping e dando uma série de tiros, o que causou correria. No vídeo, era possível ouvir o barulho de disparos. O próprio atirador postou fotos e mensagens no Facebook antes e durante o ataque, tendo feito mesmo uma transmissão por vídeo.

Veja Também Pelo menos 12 pessoas morrem em tiroteio na Tailândia

A rede social se pronunciou dizendo ter derrubado a conta do militar, afirmando que "não há lugar no Facebook para pessoas que cometem esse tipo de atrocidade, nem permitimos às pessoas celebrar ou apoiar este ataque".

Segundo a polícia, o atirador ainda havia ido a uma casa da cidade e matado duas pessoas, antes de ter ido a uma loja de armas em uma base militar, onde roubou um veículo e mais armamento. Ele também teria atirado em pessoas na base.

Polícia tailandesa divulga foto de Jakrapanth Thomma, principal supeito pelos ataques que mataram quase 20 pessoas no país Crédito: HANDOUT / AFP

O suspeito, identificado como o sargento Jakapanth Thomma, postou em sua página do Facebook antes dos assassinatos que "a morte é inevitável para todos". Ele também postou uma imagem do que aparenta ser sua mão segurando uma arma.

"Não sabemos por que ele fez isso. Parece que ficou louco", disse o porta-voz do Ministério da Defesa tailandês, Kongcheep Tantrawanit. Já o primeiro-ministro Prayuth Chan-ocha expressou condolências às famílias dos mortos, enquanto o ministro da Saúde, Anutin Charnvirakul, pediu em sua página do Facebook doações de sangue a quatro hospitais da região.

Tiroteios são raros no país, especialmente longe do Sul, onde há décadas persiste uma insurgência política.