Milionário japonês arremata passagens e levará artistas à Lua

Big Falcon Rocket, foguete da SpaceX que realizará viagem ao redor da Lua Crédito: Reprodução

A SpaceX, empresa de engenharia e transporte espacial do bilionário Elon Musk, anunciou nesta terça-feira o seu primeiro passageiro espacial, em uma viagem programada para 2023 que pretende dar a volta na Lua. Yasaku Maezawa, empresário japonês de grande sucesso do ramo de vestuário, famoso no Japão pela marca Zozotown e a empresa de tecnologia Start Today, foi anunciado nos escritórios da Space X em Hawthorne, na Califórnia, sem revelar o quanto desembolsou para participar do projeto.

De acordo com a empresa de Musk, a iniciativa prevista para a próxima década representará um "passo importante para permitir o acesso de pessoas comuns que sonhar em viajar para o espaço". Como primeira missão tripulada para o satélite natural do planeta Terra desde 1972, a viagem será feita a bordo do Big Falcon Rocket (BFR), projeto de foguete que ainda não foi utilizado pela companhia e que não possui muitos detalhes revelados até agora, além da altura (118m) e diâmetro (9m).

Yasaku Maezawa e Elon Musk, na SpaceX: quantia paga por milionário japonês não foi revelada Crédito: Reprodução/Twitter

Ainda que o montante pago por Maezawa não tenha sido revelado, Musk afirmou ser uma "grande quantidade de dinheiro", dizendo também que a missão é "perigosa" e que "há algumas chances de dar errado". Em fevereiro de 2017, o dono da SpaceX já tinha anunciado que duas pessoas iriam participar de uma viagem para a Lua feita pelo foguete Falcon Heavy, da empresa. Este ano, no entanto, afirmou que o veículo seria o BRF e, após o anúncio de Maezawa, disse que o japonês se tratava da mesma pessoa anônima anunciada em 2017, mas agora com um grupo maior de acompanhantes.

Com 42 anos, o japonês é um famoso milionário em seu país de origem, com fortuna avaliada em US$ 2,9 bilhões pela revista "Forbes". Ele se tornou mais conhecido do restante do mundo, em 2017, por ter arrematado uma pintura do artista francês Jean-Michel Basquiat por US$ 110,5 mil (cerca de R$415 mil) em um leilão. Anunciando a escolha junto de um lançamento de um site em que detalha suas motivações, Maezawa detalhou suas motivações.

"Eu escolho ir à Lua, com Artistas", diz o empresário na mensagem disponibilizada no site, chamado "Dear Moon" ("querida Lua"). Entusiasta das artes, Maezawa afirma no texto introdutório do site que levará consigo de seis a oito artistas de diferentes áreas, como música, arquitetura, literatura e pintura. Eles serão convidados a produzir uma obra de arte quando voltarem à Terra, o que o milionário japonês pretende exibir em uma exposição ainda sem data definida.

"Se Pablo Picasso tivesse tido a oportunidade de ver a Lua de perto, que tipo de quadros ele teria pintado? Se John Lennon tivesse visto a curvatora da Terra, quais canções ele teria escrito? Se eles tivesse ido ao espaço, como o mundo seria hoje? (...) Gostaria de agradecer a Elon Musk e a Space X por criar essa oportunidade de circundar a Lua a bordo do BRF", diz Maezawa em texto publicado no "Dear Moon".

Para a viagem, Maezawa deverá realizar um intenso treinamento para seguir a risca todos os procedimentos de segurança do BRF, que pode chegar a mais de 30 mil km/h, segundo a SpaceX.