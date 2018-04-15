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Espanha

Milhares de separatistas da Catalunha protestam por liberdade para líderes

O movimento pela independência da Catalunha provocou a pior crise institucional em décadas na Espanha

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 19:41
Barcelona, 15 (AE) - Milhares de separatistas catalães marcharam neste domingo no centro de Barcelona. Eles exigiam a libertação de seus líderes políticos que estão na cadeia.
As manifestações foram organizadas por dois grupos favoráveis à independência da região do restante da Espanha, a Assembleia Nacional Catalã e o Omnium. Os líderes desses grupos estão detidos à espera de julgamento por sua participação na tentativa de declarar a independência catalã.
Os dois principais sindicatos da Espanha se declararam a favor do protesto, apesar de que alguns de seus integrantes não desejam a secessão.
O movimento pela independência da Catalunha provocou a pior crise institucional em décadas na Espanha. Os partidos favoráveis à independência mantiveram uma maioria apertada no Parlamento regional, após as eleições de dezembro. Fonte: Associated Press.

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