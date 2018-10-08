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Eleições 2018

Mídia estrangeira cita Trump e 'nostalgia da ditadura' sobre eleições

Publicações comentam pleito eleitoral brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 23:23

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:23

Presidente Donald Trump Crédito: Twitter | @noticiasenzulia
Complexo de vira-lata, que nada. As eleições brasileiras têm grande destaque hoje nos sites dos principais órgãos de imprensa do planeta. O "Le Monde" francês crava que o "ódio anti-Lula impulsionou as perspectivas de vitória do candidato de extrema-direita à presidência".
O diário mais importante da França afirma que Jair Bolsonaro se apresentou como anti-establishment, mas também o classifica como racista, misógino e homofóbico. E aventa a possibilidade da formação de uma "frente republicana" de última hora contra Bolsonaro na eventualidade de um segundo turno.
Nos EUA, o "Washington Post" destacou o fato de Bolsonaro ser um "fã de Donald Trump" e liderar as eleições presidenciais "mais polarizadas desde o retorno do Brasil à democracia, em 1985". O conservador "Wall Street Journal" resumiu a disputa principal em um confronto entre "um ex-militar surfando na nostalgia da ditadura" e um "candidato substituto de ícone de esquerda encarcerado".
O "The New York Times" diz que as eleições se tornaram um referendo sobre Jair Bolsonaro, que "elogia a ditadura e promete duro combate à corrupção e à criminalidade".
O "El País", em sua edição espanhola, diz que uma eventual vitória do candidato do PSL no primeiro-turno significaria algo como um "maremoto político" no Brasil. No Reino Unido, o "Guardian" produziu análise sobre as pesquisas que indicavam a vitória de Bolsonaro e classificou a campanha eleitoral como "caótica e imprevisível". Já o correspondente da BBC em São Paulo usou o tempo na maior metrópole do país no dia da votação para dar o clima das eleições:
"A chuva e o céu cinzento marcaram um dia sombrio aqui. Uma metáfora de como as pessoas estão se sentindo ao se dirigirem para os locais de votação". Na Deutsche Welle (DW) o foco foi em Bolsonaro, com um perfil em que ele é apresentado como "surpreendente e polarizador" ao mesmo tempo.

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