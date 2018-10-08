Mídia estrangeira cita Trump e 'nostalgia da ditadura' sobre eleições

Presidente Donald Trump Crédito: Twitter | @noticiasenzulia

Complexo de vira-lata, que nada. As eleições brasileiras têm grande destaque hoje nos sites dos principais órgãos de imprensa do planeta. O "Le Monde" francês crava que o "ódio anti-Lula impulsionou as perspectivas de vitória do candidato de extrema-direita à presidência".

O diário mais importante da França afirma que Jair Bolsonaro se apresentou como anti-establishment, mas também o classifica como racista, misógino e homofóbico. E aventa a possibilidade da formação de uma "frente republicana" de última hora contra Bolsonaro na eventualidade de um segundo turno.

Nos EUA, o "Washington Post" destacou o fato de Bolsonaro ser um "fã de Donald Trump" e liderar as eleições presidenciais "mais polarizadas desde o retorno do Brasil à democracia, em 1985". O conservador "Wall Street Journal" resumiu a disputa principal em um confronto entre "um ex-militar surfando na nostalgia da ditadura" e um "candidato substituto de ícone de esquerda encarcerado".

O "The New York Times" diz que as eleições se tornaram um referendo sobre Jair Bolsonaro, que "elogia a ditadura e promete duro combate à corrupção e à criminalidade".

O "El País", em sua edição espanhola, diz que uma eventual vitória do candidato do PSL no primeiro-turno significaria algo como um "maremoto político" no Brasil. No Reino Unido, o "Guardian" produziu análise sobre as pesquisas que indicavam a vitória de Bolsonaro e classificou a campanha eleitoral como "caótica e imprevisível". Já o correspondente da BBC em São Paulo usou o tempo na maior metrópole do país no dia da votação para dar o clima das eleições: