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Ex-primeira-dama

Michelle Obama conhece menina que ficou admirada com seu retrato

A ex-primeira-dama postou vídeo dançando ao som de Taylor Swift com sua pequena fã

Publicado em 06 de Março de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 20:47
Michelle Obama conheceu sua pequena fã, Parker Curry Crédito: Instagram | @michelleobama
Se a pequena Parker Curry já havia ficado impressionada ao ver um retrato da Michelle Obama, imagine a reação dela ao conhecer a Michelle de verdade. Isso aconteceu e o encontro não poderia ter sido mais animado.
A ex-primeira-dama dos Estados Unidos postou um registro do momento em seu Instagram na tarde desta terça-feira (06). "Parker, estou muito feliz que tive a chance de te conhecer (e por dançar com você)!", escreveu.
Além de uma foto com a menina, Michelle publicou um vídeo em que as duas aparecem dançando a música Shake It Off, de Taylor Swift. "Continue tendo grandes sonhos e talvez um dia seja eu a olhar para um retrato seu!", completou.
Na quinta-feira (01) Parker foi fotografada admirando o retrato de Michelle Obama no Smithsonian National Portrait Gallery. Sua foto viralizou e acabou fazendo com que o encontro acontecesse.
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