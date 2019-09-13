Mesmo sem concorrer, Obama protagoniza debate presidencial democrata

Foto: Reprodução/ Joe Biden Crédito: Foto: Reprodução/ Joe Biden

O protagonista do debate entre os dez principais candidatos à indicação presidencial do Partido Democrata , nesta quinta-feira (12), não estava no palco.

Barack Obama e o modelo de assistência médica que implantou durante sua Presidência dominaram a discussão realizada em Houston , no Texas . E, como era de se esperar, o legado do ex-mandatário americano foi amplamente defendido.

Bernie Sanders. Vice de Obama durante os dois mandatos do democrata, Joe Biden , favorito na disputa até aqui, disse que vai se basear no programa de saúde Obamacare em oposição ao Medicare para Todos, modelo defendido por Elizabeth Warren

Segundo a proposta, o programa seria administrado pelo governo e extinguiria alternativas privadas.

Biden procurou se vincular a Obama diversas vezes, protegendo o Obamacare, e atacou o plano de financiamento do projeto adversário. "Como pagaríamos por isso? Eu quero ouvir isso hoje à noite."

Ainda que Warren, principal adversária de Biden, tenha elogiado os esforços de Obama na área da saúde, a senadora de Massachusetts defende que o Medicare para Todos tributaria mais os mais ricos e menos a classe média.

Ao responder, Biden disse que seu plano daria aos americanos mais opções, incluindo permanecer com seus planos de saúde -caso queiram. "Nunca conheci alguém que goste de companhias de seguros de saúde", retrucou a candidata.

Analistas estimam que o plano defendido por Warren e Sanders custaria US$ 32 trilhões (R$ 130 trilhões) em uma década. Segundo a Bloomberg, o governo americano gastou, apenas em 2017, US$ 3,5 trilhões (R$ 14,2 trilhões) em cuidados de saúde e deve gastar US$ 47 trilhões (R$ 190 trilhões) de 2018 a 2027.

Líder nas pesquisas, Biden era a vidraça do debate que, pela primeira vez, colocou-o frente a frente com Warren, segunda colocada nos levantamentos.

Julián Castro, ex-secretário de habitação e desenvolvimento urbano de Obama, foi um dos participantes mais incisivos ao criticar o ex-vice-presidente.

Castro acusou Biden de se ligar ao ex-presidente quando era conveniente e de se afastar quando não.

"Ele [Barack Obama] queria que todas as pessoas deste país fossem cobertas [pelo programa de saúde]. Meu plano faria isso, o seu plano, não", disse Castro, outro defensor do Medicare para Todos.

Em determinado momento, Castro, 44, acusou Biden, 76, de "esquecer o que ele acabara de dizer há dois minutos". O comentário, aparentemente destinado à idade de Biden, provocou risos na plateia e levou o candidato Pete Buttigieg a pedir civilidade.

"É por isso que os debates presidenciais estão se tornando desagradáveis", disse Buttigieg. "Eles lembram a todos do que eles não suportam sobre Washington. Marcar pontos em cima do outro, cutucar um ao outro".

Castro desprezou o comentário. "Isso se chama eleição. É por isso que estamos aqui, é uma eleição", disse.

Embora os candidatos tenham tido uma discussão acalorada sobre cuidados de saúde nos primeiros 40 minutos do debate, muitos deles enfatizaram a importância de permanecerem juntos como democratas, dizendo que lutar um contra o outro seria facilitar para Trump.

Uma das frases mais expressivas do debate veio do empresário e candidato Beto O'Rourke quando perguntado sobre a política para armas de fogo nos EUA.

O'Rourke defende que proprietários de armas sejam obrigados a vendê-las ao Estado, em contraponto a sugestões para que a ação seja voluntária ou que nem chegue a existir.

"Nós vamos pegar seu AR-15 e seu AK-47. Não vamos mais permitir que sejam usados contra nossos companheiros americanos", disse.

"Se a arma foi projetada para matar pessoas em um campo de batalha, se o alto impacto, a alta velocidade, quando atingem seu corpo, destroem tudo dentro dele porque ela foi projetada para que você sangre até a morte em um campo de batalha e não seja capaz de se levantar e matar um de nossos soldados", disse ao justificar o apoio a uma política mais dura.

Duas horas antes do início do evento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , apostou que Biden será o candidato democrata nas próximas eleições presidenciais.