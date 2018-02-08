Mesmo alardeando barrar refugiados, Hungria acolhe 1.300 em segredo

O primeiro ministro húngaro, Viktor Orban Crédito: Reprodução/Instagram

O governo da Hungria, um dos maiores críticos das políticas de acolhimento da União Europeia a migrantes forçados, abrigou em segredo quase 1,3 mil refugiados que estavam na fronteira do país em 2017. O número foi divulgado pelo Escritório de Imigração (BAH), após a insistência dos jornalistas, enquanto o gabinete do primeiro-ministro Viktor Orbán realiza uma enérgica propaganda contra a imigração e o sistema de cotas estabelecido pela UE.

Ao todo, foram 1.291 refugiados acolhidos no ano passado, sobretudo afegãos e sírios. Ao mesmo tempo, a Hungria se recusa a receber 1.294 solicitantes de refúgio abrigados por Itália e Grécia, como parte da redistribuição implantada pela União Europeia.

Desde o início da crise migratória, as ações de Budapeste contra refugiados, como o fechamento de suas fronteiras, vem ganhando as páginas dos jornais. A Hungria lidera o grupo Viségrad, que também inclui Eslováquia, Polônia e República Tcheca e faz oposição às nações abertamente pró-acolhimento, como Alemanha, França e Itália.

Além disso, Orban acusa o magnata de origem húngara George Soros de promover a entrada de imigrantes no país. Soros dedica parte de sua fortuna para promover, através da Open Society Foundation, a projetos educacionais e de fortalecimento da sociedade civil em todo o planeta  também na Hungria. Orban acusa Soros de usar essa rede para o que chamou de Plano Soros para inundar a Europa com um milhão de imigrantes por ano e destruir a "cultura cristã" do continente.

Ao ser perguntado sobre o assunto, o ministro de Relações Exteriores e do Comércio, Kristóf Altusz, rejeitou a afirmação de que os asilos foram concedidos em segredo, informou o jornal "The Budapeste Beacon":