Merkel visita opositor russo Alexei Navalni em hospital de Berlim

Visita da chanceler alemã, Angela Merkel, destaca a solidariedade do governo alemão com o opositor russo, segundo jornal Crédito: Pixabay

A chanceler alemã, Angela Merkel, visitou o líder opositor russo Alexei Navalni enquanto ele estava no hospital Charité, em Berlim, onde passou mais de um mês internado para tratamento de um suposto envenenamento. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (28), por Navalni e pelo governo alemão.

O periódico "Der Spiegel" informou que a visita foi realizada de maneira "estritamente confidencial" e que, com esse "gesto pouco usual", a chanceler destacou a solidariedade do governo alemão com o opositor russo.

Pelas redes sociais, Navalni confirmou as informações da reportagem. Ele escreveu no Twitter que houve uma reunião privada e uma conversa com a família. "Sou muito grato à Chanceler Merkel por me visitar no hospital", declarou.

O porta-voz do Executivo alemão, Steffen Seibert, confirmou em uma coletiva de imprensa que o encontro ocorreu, mas afirmou não poder dar detalhes.

Notícias acerca do encontro devem provocar irritação em Moscou, que rejeita a conclusão de laboratórios da Alemanha, da França e da Suécia que apontam que o líder opositor foi envenenado com um agente nervoso na Rússia no mês passado. O país já rebateu as afirmações e alega falhas de compartilhamento de informação sobre o caso.

Navalni é a figura de oposição mais proeminente da Rússia, conhecido por suas denúncias contundentes no YouTube de corrupção e suborno por políticos, burocratas e oligarcas russos. Ele foi transportado de avião para Berlim em agosto, depois de ter entrado em coma por um suposto envenenamento. Após 32 dias internado, o opositor teve alta na semana passada.