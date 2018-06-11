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Decepcionante

Merkel diz que cúpula do G-7 com Trump foi uma experiência deprimente

Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e os outros líderes entraram em confronto com Trump sobre as tarifas cobradas pelos EUA sobre o aço e o alumínio importados, bem como sobre sua decisão de abandonar o acordo com o Irã para limitar seu programa nuclear

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 23:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 23:46
Angela Merkel Crédito: Reprodução/Wikipedia
A chanceler alemã, Angela Merkel, considerou a cúpula do grupo das sete nações mais desenvolvidas do mundo (G-7) com o presidente dos EUA, Donald Trump, uma experiência "preocupante" e "deprimente", e disse que os líderes europeus não serão "explorados" no comércio. Ela admitiu em uma entrevista na televisão pública alemã neste domingo que o resultado da reunião "não foi uma grande coisa".
"Eu falei de uma experiência decepcionante, o que para mim é muito", acrescentou.
Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e os outros líderes entraram em confronto com Trump sobre as tarifas cobradas pelos EUA sobre o aço e o alumínio importados, bem como sobre sua decisão de abandonar o acordo com o Irã para limitar seu programa nuclear.
O grupo conseguiu uma declaração comum em que eles concordaram em discordar sobre algumas questões, para depois Trump repudiar o documento em uma declaração realizada por meio do Twitter, depois de deixar o encontro.
Merkel disse que "voltar atrás por Twitter foi certamente também preocupante e também um pouco deprimente". Ela disse que a União Europeia "agiria" contra as medidas comerciais dos EUA, as quais os líderes europeus consideram ir contra as regras da Organização Mundial do Comércio.
Fonte: Associated Press

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