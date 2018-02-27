Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mensagem no Facebook leva homem a ser condenado por terrorismo
Em Londres

Mensagem no Facebook leva homem a ser condenado por terrorismo

Hussain foi acusado de tentar recrutar combatentes para o Estado Islâmico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 22:20

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 22:20

O recrutador Mohammed Kamal Hussain, preso em junho Crédito: Polícia Metropolitana de Londres | Divulgação
Uma mensagem no Facebook foi o ponto de partida que levou Mohammed Kamal Hussain a ser sentenciado sete anos de prisão. Ele foi condenado nesta segunda-feira pela corte de Kingston Crown, em Londres, por encorajar o terrorismo e apoiar uma organização terrorista, agindo como recrutador do Estado Islâmico (EI).
A investigação teve início quando um homem contatou as autoridades após receber uma mensagem na que o conclamava a se juntar ao EI. A polícia descobriu que Hussain, de 28 anos, era o autor dos textos, tendo postado diversos tipos de conteúdo elogiando o grupo terrorista não só através do Facebook, mas também pelos aplicativos WhatsApp e Telegram. O caso foi enviado à divisão antiterrorista da polícia metropolitana de Londres, especialista em remover mensagens do gênero e identificar seus apoiadores. Hussain foi preso em junho de 2017.
Segundo a imprensa britânica, Hussain havia criado um perfil no Facebook onde encorajava internautas a se unirem ao Estado Islâmico. Em seu computador também foram encontradas receitas para a fabricação de bombas.
Nascido em Bangladesh, Hussain teve o seu pedido de renovação de visto de permanência no Reino Unido recusado em 2014, mas continuou no país ilegalmente, vivendo no leste de Londres.
De acordo com Dean Hay, comandante da Polícia Metropolitana de Londres, o caso só teve esse fim por conta da iniciativa de um cidadão em denunciar o que lhe parecia suspeito.
"Essa investigação começou com um sujeito consciente acreditando em seus instintos e denunciando algo suspeito. Ele poderia ter ignorado a mensagem de Hussain, mas tirou uma foto dela e contatou as autoridades britânicas imediatamente", afirmou.
A polícia da Inglaterra disponibiliza uma plataforma online para denúncias de atividades suspeitas ligadas ao terrorismo, em que cidadãos podem se informar a respeito dos conteúdos considerados de risco e indicar atividades terroristas anonimamente.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudante leva ventilador para amenizar calor em sala de aula em Marataízes
Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados