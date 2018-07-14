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Presos em caverna

Meninos tailandeses dormiram amontoados para amenizar frio em caverna

Grupo descobriu que estava preso apenas quando tentou sair; crianças tatearam as paredes de rocha em busca de passagens

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 00:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 00:21
Meninos presos em caverna da Tailândia estavam magros e receberam ajuda médica Crédito: Reprodução
Os meninos queriam explorar a caverna por apenas uma hora, em uma excursão depois do treino de futebol. O objetivo era relaxar após do exercício físico, mas começou a chover e as águas subiram. Assim, o grupo procurou um lugar mais alto, usando as mãos para sentir as paredes e encontrar abrigo.
As marcas de mãos estavam entre os primeiros sinais encontrados que levaram à descoberta de onde o time estava e o que tinham feito para escapar da inundação, além de quais perigos os mergulhadores teriam de enfrentar para completar a missão de salvar todos os 13.
Agora que os garotos estão se recuperando, começaram a compartilhar as histórias sobre o que enfrentaram para sobreviver.
Banphot Konkum, pai de Duangpetch Promthep, de 13 anos, repassou à Associated Press o relato de seu filho. Segundo o menino, os integrantes da equipe não sabiam que a chuva havia começado pouco depois que entraram na caverna. "Depois de uma hora, quando eles quiseram sair, o nível da água estava subindo. Eles correram ainda mais para dentro da caverna, para escapar da água."
Os garotos e o treinador encontraram um pequeno espaço, e fizeram um buraco para chegar ao ponto seguinte, até que encontraram o declive arenoso onde acabaram se abrigando, o Nen Nom Sao.

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