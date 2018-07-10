Meninos retirados de caverna ficarão internados por uma semana

Equipes de resgate nas imediações da entrada de um complexo de cavernas em Mae Sai, província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, onde a operação de resgate retirou os garotos do local Crédito: SAKCHAI LALIT/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os meninos resgatados da caverna Tham Luang estão felizes e com boa saúde, mas ficarão hospitalizados por uma semana em razão do risco de infecções raras, disseram os médicos. Eles ficaram presos em uma caverna parcialmente inundada na Tailândia do dia 23 de junho até esta terça-feira (10).

Os médicos estão conduzindo uma bateria de testes nos garotos e exames de raio-x apontaram sinais de pneumonia em dois deles. Todos estão sendo tratados com antibióticos e receberam vacinas, incluindo doses contra tétano e raiva, disse o secretário de saúde pública, Jesada Chokedamrongsuk.

Especialistas não envolvidos no tratamento dos garotos avaliam que, ainda que o risco de sérias infecções seja baixo, eles podem ter complicações de curto ou longo prazo, incluindo estresse pós-traumático.

Assim como o resgate em si, a atenção médica de um dos mais graduados médicos do governo indica a natureza excepcional da missão para salvar os garotos e seu treinador de futebol, que ficaram presos na caverna no norte da Tailândia.

Os meninos estão em diferentes estágios de recuperação. O primeiro grupo, retirado no domingo, já se adaptou à luz normal. Os últimos resgatados ainda usam óculos de sol, disse o dr. Jesada. Todos estão no mesmo ambiente no Chiangrai Prachanukroh, o principal hospital da província.