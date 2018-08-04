Meninos resgatados na Tailândia concluem ordenação budista

Meninos presos em caverna da Tailândia Crédito: Reprodução

Onze das doze crianças presas em uma caverna por semanas no norte da Tailândia concluíram neste sábado, 4, a ordenação para se tornarem aprendizes de monges. Há dez dias, os meninos e seu técnico entraram no templo para integrar as cerimônias religiosas em agradecimento e gratidão pelo resgate.

Cerca de 300 pessoas aguardaram a saída das crianças, que receberam flores, comida e dinheiro do público como gesto de devoção religiosa.

No dia 25 de julho, as onze crianças e seu técnico entraram no templo Wat Phra That Doi Tung, localizado em Chiang Rai, província do norte da Tailândia, para iniciar a ordenação. Eles ouviram cândicos budistas e receberam mantos cor de açafrão durante a cerimônia, transmitida ao vivo pelas autoridades do país. No dia anterior, suas cabeças foram raspadas. O 12º menino preso na caverna não participou da ordenação por ser cristão.

A ordenação foi uma promessa feita pelo grupo caso fosse salvo da caverna e também uma homenagem ao mergulhador da marinha tailandesa Samarn Kunan, que morreu durante as operações de resgate.