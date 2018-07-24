Meninos resgatados em caverna iniciam retiro espiritual na Tailândia

Os trabalhos de busca na caverna, que fica no parque natural Tham Luang-Khun Nam Nang Noon, contaram com a participação de 1.300 pessoas Crédito: Reprodução | Twitter

Onze meninos do time de futebol que foram resgatados de uma caverna inundada na Tailândia deram os primeiros passos nesta terça-feira para serem ordenados noviços budistas. Uma cerimônia tradicional no país foi transmitida por autoridades locais. A quarta-feira marca o início dos nove dias em que os jovens passarão no templo budista  uma promessa feita por suas famílias em gratidão ao salvamento e em memória do mergulhador que morreu na operação.

O resgate envolveu mergulhadores e voluntários de todo mundo e terminou em 10 de julho. Os meninos e o treinador de 25 anos, Ekapol Chanthawong, haviam entrado na caverna para explorá-la, mas ficaram presos, sem ter como voltar. Foram descobertos por acaso por mergulhadores e sobreviveram com a água que pingava das pedras até o fim do resgate.

"Os onze meninos serão ordenados como noviços, enquanto o treinador Ek será ordenado monge", explicou o porta-voz da província de Chiang Rai, Rachapol Ngamgrabuan.

O budismo é a religião principal da Tailândia, seguida por mais de 90% da população do país. Um dos garotos, Adul Sam-on, de 14 anos, não participa da cerimônia nem será ordenado por ser cristão.

Os 12 meninos, de idades entre 11 e 16 anos, foram liberados do hospital na semana passada. Nesta terça-feira, com vestes claras e simples, os jovens rezaram com as mãos juntas pela manhã, enquanto um monge dava graças pelo resgate. Os garotos e o treinador acenderam velas amarelas no Wat Phra That Doi Wao, templo do distrito de Chiang Rai's Mae Sai, onde eles vivem.