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Famintos

Meninos resgatados de caverna no domingo pedem arroz frito

Segundo chefe da operação de resgate, garotos estão bem e famintos

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 13:50
Membro da Polícia Federal da Austrália chega nas proximidades da caverna onde 12 membros de um time de futebol juvenil e seu técnico estão presos por mais de duas semanas no norte da Tailândia, neste domingo, 8 Crédito: AP Photo/Sakchai Lalit
Os primeiros quatro meninos resgatados de uma caverna inundada no norte da Tailândia estão bem de saúde e pediram arroz frito em um hospital nesta segunda-feira, disse o chefe da equipe de resgate, e mergulhadores retomaram as operações para retirar os membros remanescentes do grupo.
O esforço para resgatar os meninos, cujas idades variam entre 11 e 16, e seu técnico de futebol de 25 anos foi reiniciado após uma pausa feita na noite de domingo para reabastecer os tanques de oxigênio da equipe e fazer outros preparativos nas profundezas da caverna.
Resgatados no domingo, os quatro meninos foram levados de helicóptero da caverna de Tham Luang ao hospital de Chiang Rai Prachanukroh, localizado no centro da província de Chiang Rai, a cerca de 70 quilômetros de distância.
"As quatro crianças estão bem. Elas se queixaram de estar famintas e queriam arroz frito com tulsi", disse Narongsak Osottanakorn, chefe da operação de resgate, aos repórteres nesta segunda-feira, referindo-se a um prato tailandês popular.
As equipe de resgate retiraram outras quatro pessoas da caverna nesta segunda-feira.
 

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