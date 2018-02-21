Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Menino foge do Peru e vai para Sorocaba ver youtubers
Amor de fã

Menino foge do Peru e vai para Sorocaba ver youtubers

Adolescente de 13 anos foi resgatado pelo Conselho Tutelar em frente ao prédio onde os youtubers moram com a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 12:22

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 12:22

Logo Youtube Crédito: Divulgação
Um menino de 13 anos fugiu do Peru e foi parar em Sorocaba, no interior de São Paulo, para conhecer dois youtubers dos quais é fã. O adolescente, que teve o nome preservado pela polícia, atravessou sozinho a fronteira entre os dois países e foi resgatado pelo Conselho Tutelar em frente ao prédio onde os youtubers Bruno e Lucas moram com a família em Sorocaba.
De acordo com a dupla, o menino havia passado pela fronteira com um responsável, mas, depois, pegou um ônibus sozinho em uma viagem de seis dias até a cidade de São Paulo, onde foi assaltado. A criança, então, pediu ajuda a outras pessoas para comprar uma passagem com destino a Sorocaba.
Os irmãos conquistaram dois milhões de seguidores nas redes com desafios como pular de muros, brincadeiras entre eles e reações a clipes musicais.
O Conselho Tutelar foi acionado pela Guarda Civil Municipal (GCM), depois do contato dos pais dos youtubers Bruno e Lucas Berti. Arturo Jarama, cônsul-geral do Peru, explicou que o menino foi abandonado pelo pai anos atrás, mas continua morando com a família. Atualmente, ele está com as autoridades de Sorocaba, esperando a autorização para poder voltar pra casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados