Menina de 3 anos morre após ser esquecida por 8 horas em ônibus

Uma menina de três anos morreu após ser esquecida durante oito horas em um ônibus de transporte escolar na Tailândia, anunciou a polícia local.
"A criança morreu pela falta de oxigênio e pelo calor no veículo", afirmou uma fonte da força de segurança local.
O motorista de 23 anos foi detido e admitiu que não verificou se todas as crianças haviam abandonado o ônibus, afirmou Montri Kongwatmai, comandante da polícia do distrito de Sai Buri.
Entre 2012 e 2016, 13 crianças foram esquecidas em veículos na Tailândia e 6 morreram, segundo as autoridades.
Em junho, uma menina de cinco anos morreu na Província de Khon Kaen também depois de ter sido esquecida por várias horas em um ônibus escolar.