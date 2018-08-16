Menina de 3 anos morre após ser esquecida por 8 horas em ônibus

Entre 2012 e 2016, 13 crianças foram esquecidas em veículos na Tailândia Crédito: Pixabay

Uma menina de três anos morreu após ser esquecida durante oito horas em um ônibus de transporte escolar na Tailândia, anunciou a polícia local.

"A criança morreu pela falta de oxigênio e pelo calor no veículo", afirmou uma fonte da força de segurança local.

O motorista de 23 anos foi detido e admitiu que não verificou se todas as crianças haviam abandonado o ônibus, afirmou Montri Kongwatmai, comandante da polícia do distrito de Sai Buri.

Entre 2012 e 2016, 13 crianças foram esquecidas em veículos na Tailândia e 6 morreram, segundo as autoridades.