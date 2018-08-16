Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Menina de 3 anos morre após ser esquecida por 8 horas em ônibus
Na Tailândia

Menina de 3 anos morre após ser esquecida por 8 horas em ônibus

Segundo uma fonte da força de segurança local, a menor não resistiu à falta de oxigênio e ao calor no veículo

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 11:11
Entre 2012 e 2016, 13 crianças foram esquecidas em veículos na Tailândia Crédito: Pixabay
Uma menina de três anos morreu após ser esquecida durante oito horas em um ônibus de transporte escolar na Tailândia, anunciou a polícia local.
"A criança morreu pela falta de oxigênio e pelo calor no veículo", afirmou uma fonte da força de segurança local.
O motorista de 23 anos foi detido e admitiu que não verificou se todas as crianças haviam abandonado o ônibus, afirmou Montri Kongwatmai, comandante da polícia do distrito de Sai Buri.
Entre 2012 e 2016, 13 crianças foram esquecidas em veículos na Tailândia e 6 morreram, segundo as autoridades.
Em junho, uma menina de cinco anos morreu na Província de Khon Kaen também depois de ter sido esquecida por várias horas em um ônibus escolar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados