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Problemas no paraíso?

Melania Trump nega crise conjugal após rumores de que foi traída

Presidente teria mantido um relacionamento com atriz pornô que será entrevistada terça-feira em talk show
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 14:00

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 14:00

Melania Trump Crédito: J. SCOTT APPLEWHITE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - GZ
A primeira-dama Melania Trump quebrou o silêncio sobre as especulações sobre uma suposta crise conjugal, após a publicação de reportagens questionando a fidelidade do presidente Donald Trump.
A porta-voz de Melania, Stephanie Grisham, escreveu no Twitter que as reportagens são "totalmente falsas". Segundo ela, as publicações de tabloides e programas de TV se infiltraram nos principais meios de comunicação". Melania, acrescenta Grisham, está "focada em sua família e em seu papel de primeira-dama".
De acordo com uma reportagem publicada na última sexta-feira pelo tabloide britânico "Daily Mail", Melania teria passado várias noites em um hotel em Washington após as acusações feitas pela atriz pornô Stormy Daniels de que teve um relacionamento com Donald Trump em 2006, pouco depois de seu casamento com Melania.
Já o jornal "The Wall Street Journal" informou que o advogado pessoal de Trump teria pago US$ 130 mil a Stormy Daniels em outubro de 2016, para que ela não viesse a público para falar sobre suas relações com o presidente. Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephania Clifford, será a convidada na próxima terça-feira do talk show "Jimmy Kimmel Live!", da rede ABC, que será transmitido pouco depois do discurso presidencial sobre o Estado da União.
Acreditava-se que Melania acompanhia Trump em sua viagem ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, esta semana. No entanto, o escritório da primeira-dama afirmou na véspera que ela não iria devido a dificuldades logísticas e de calendário. Não foram divulgados detalhes.
Na quinta-feira, Melania visitou o Museu do Holocausto, em Washington, em um tributo ao Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, comemorado este sábado.

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