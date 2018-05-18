Meghan e Harry se casarão em aniversário de brutal decapitação real

Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Twitter/kensingtonroyal

O calendário britânico é salpicado de aniversários sangrentos comemorando centenas de anos de batalhas violentas e monarcas assassinados. Portanto, encontrar uma data imaculada para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle foi uma tarefa repleta de minas terrestres históricas.

26 de maio? Naquele dia, em 946, o rei Edmundo I (O magnífico) foi assassinado em uma festa em Pucklechurch.

8 de junho? Em 1042, o rei Canuto III caiu morto em um banquete de casamento. Oficialmente, ele bebeu demais e teve um derrame. Mas teorias da conspiração que apontam que houve um assassinato por envenenamento são abundantes.

14 de junho? Pelo menos mil monarquistas foram massacrados na Batalha de Naseby em 1645.

E quanto a 1º de julho? Em 1916, a data marcou o início da Batalha de Somme, uma das mais sangrentas já registradas na história militar.

E este sábado? Vamos, fãs da realeza. Vocês não adivinharam esta?

19 de maio, o dia em que a atriz Meghan Markle vai se casar com o ruivo Harry, é a mesma data que o também ruivo Henrique VIII mandou executar sua esposa, a elegante e sincera Ana Bolena.

Aliás, o verdadeiro nome de Harry é Henry, ou Henrique.

Em uma corte real encharcada de etiqueta que dita tudo, desde a maneira como uma xícara é mantida até a como as pernas devem ser cruzadas, como alguém carimbou uma data de casamento em um aniversário tão horrível?

Historiadora real e biógrafa de Ana Bolena, Claire Ridgway disse que "seria complicado encontrar uma data na história inglesa que não esteja ligada a algo terrível".

(E nós nem sequer mencionamos as outras rainhas decapitadas ainda.)

 Não acho que o evento com Ana Bolena tenha entrado na equação para a escolha de data. Ela deve ter sido decidida baseada apenas no que funcionou melhor para os ocupados membros da família real  Ridgway contestou.

Claro, isso é possível.

Outros historiadores acreditam que a família olhou para a data e todas as suas conexões entre passado e presente, mas decidiu manter a calma e continuar.

 Acho que a família real certamente considerou o fato de que a data é o aniversário da execução de Ana Bolena  disse Elizabeth Norton, uma historiadora britânica especializada em rainhas inglesas e na Era Tudor.

Mas ela acredita que qualquer mau agouro já desapareceu com o passar do tempo. Os britânicos lembram-se de Ana Bolena  assunto de inúmeros livros e filmes , mas não de 19 de maio.

A atriz Natalie Portman, à esquerda, interpretou Ana Bolena em "A outra" Crédito: Divulgação

 A execução de Ana Bolena obviamente não é um evento que ainda é celebrado, porém é lembrado até certo ponto pela história de Ana ser muito popular  diz a historiadora.  Imagino que a família tenha pensado que o evento aconteceu há tempo demais para ser encarado como um problema.

Ainda assim, Norton acrescenta:

 Não é a data mais promissora para um plebeu se casar com um membro da família real e, quando o 500º aniversário da morte de Ana se aproximar, em 2036, provavelmente haverá mais publicidade sobre a coincidência  diz ela.  Espero que Meghan tenha mais sorte como noiva real do que sua antecessora.

A segunda esposa de Henrique VIII é também a mãe da Rainha Elizabeth I Crédito: Divulgação

Henrique VIII já estava casado quando a arrebatadora Ana Bolena chamou sua atenção. Ele tentou incluí-la em seu harém de amantes à disposição, mas ela insistiu no casamento.

A Igreja Católica não permitiu que Henrique VIII anulasse seu casamento com Catarina de Aragão e, por isso, ele e Ana Bolena mantiveram um romance em segredo até 1533, quando ela engravidou. Então, o rei simplesmente abandonou a Igreja Católica e Catarina, fundando a Igreja da Inglaterra para que ele e Ana pudessem se casar. E assim, os desejos lascivos de um monarca de 40 e poucos anos mudaram o curso da história religiosa e deram o pontapé na reforma inglesa.

Como rainha, Ana Bolena ficou mais conhecida por ser uma fashionista adúltera do que por seu trabalho sincero de melhorar a vida dos pobres. Foram necessários apenas três anos de casamento e nenhum herdeiro do sexo masculino para Henrique VIII se cansar dela.

O que fazer desta vez? Henrique VIII estava ficando sem opções de igrejas para recorrer. E Ana não se esconderia silenciosamente depois de ser descartada, como fizera Catarina, a primeira mulher. Então, instigado por seu ministro-chefe, Thomas Cromwell, o rei acusou Ana de adultério, incesto e conspiração para matá-lo.

Ela esteve calma e majestosa durante os três dias de julgamento, negando tudo. Mas foi considerada culpada em todos os aspectos e imediatamente levada para a Torre Verde, na Torre de Londres, em 19 de maio, onde tirou a coroa e o arminho e fez um discurso:

 Eu oro a Deus para que salve o rei e mantenha-o por muito tempo reinando sobre vocês, pois príncipe mais misericordioso jamais existiu, e para mim ele sempre foi bom, gentil; um senhor soberano. E, se alguma pessoa intervier em minha causa, eu peço a ele (o rei) que o julgue melhor. E assim eu me despeço do mundo e de vocês, e cordialmente peço-lhes que rezem por mim. Ó, Senhor, tenha misericórdia de mim, e a Deus recomendo a minha alma.

Vendada, Ana colocou a cabeça em um bloco. Um espadachim francês  um carrasco perito importado para a ocasião  decapitou-a de uma só vez.

Henrique VIII casou-se mais quatro vezes: com Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard (que também foi decapitada) e Catarina Parr. Quando ele morreu, em 1547, foi enterrado na capela de St. George. É onde Meghan e Harry (Henry) vão se casar no dia 19 de maio.

Henrique VIII rompeu relações com a Igreja Católica para casar com Ana Bolena Crédito: Divulgação