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EUA

Médico condenado por abuso na ginástica sofre denúncia de um homem

Na acusação, o atleta informou que foi à casa de Nassar para realizar tratamento para dores no ombro em 2016

Publicado em 02 de Março de 2018 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 21:41
Larry Nassar foi preso em dezembro de 2017 por posse de pornografia infantil Crédito: Reprodução | Twitter
Condenado a prisão perpétua por abusar de mais de uma centena de atletas mulheres, o médico Larry Nassar recebeu a primeira denúncia de um homem. Jacob Moore, de 18 anos, da Universidade de Michigan, prestou queixa contra Nassar na última quarta-feira (28) por ter sido abusado sexualmente quando tinha 16 anos.
Na acusação, o atleta informou que foi à casa de Nassar para realizar tratamento para dores no ombro em 2016. Segundo a queixa, o médico levou Moore ao porão, tirou suas calças e mostrou sua genital para outra ginasta que estava no local. Nassar justificou que faria tratamento com acupuntura em sua genital.
O advogado de Moore, Tom Waun, acredita que o jovem é o primeiro homem que foi assediado por Nassar. A irmã de Moore, Kamerin, fez parte da delegação dos Estados Unidos de ginástica e também o acusou de abuso, em janeiro.
Também nesta sexta-feira (02) veio à tona outro capítulo sobre o caso Nassar. Um dos grandes nomes da ginástica na atualidade, a norte-americana Aly Raisman, entrou com ação na Justiça contra o Comitê Olímpico dos Estados Unidos e a Federação de Ginástica do país. Medalhista de ouro no Jogos do Rio, em 2016, ela acusa as entidades de negligência no caso do médico Larry Nassar.

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