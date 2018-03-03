Médico condenado por abuso na ginástica sofre denúncia de um homem

Larry Nassar foi preso em dezembro de 2017 por posse de pornografia infantil Crédito: Reprodução | Twitter

Condenado a prisão perpétua por abusar de mais de uma centena de atletas mulheres, o médico Larry Nassar recebeu a primeira denúncia de um homem. Jacob Moore, de 18 anos, da Universidade de Michigan, prestou queixa contra Nassar na última quarta-feira (28) por ter sido abusado sexualmente quando tinha 16 anos.

Na acusação, o atleta informou que foi à casa de Nassar para realizar tratamento para dores no ombro em 2016. Segundo a queixa, o médico levou Moore ao porão, tirou suas calças e mostrou sua genital para outra ginasta que estava no local. Nassar justificou que faria tratamento com acupuntura em sua genital.

O advogado de Moore, Tom Waun, acredita que o jovem é o primeiro homem que foi assediado por Nassar. A irmã de Moore, Kamerin, fez parte da delegação dos Estados Unidos de ginástica e também o acusou de abuso, em janeiro.