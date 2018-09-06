Médicas dão sundae pedido por homem à beira da morte em ambulância

Ron, paciente em estado terminal, recebe sundae em ambulância na Austrália Crédito: Facebook / @qldambulanceservice

O perfil oficial do serviço de ambulâncias de Queensland, na Austrália, compartilhou uma história comovente em seu Facebook. Moradora da cidade de Gold Coast, Sharon ligou para a emergência para que seu marido, Ron, um paciente em estado terminal, fosse levado ao hospital para receber tratamento paliativo.

Ao saber que o homem mal comia havia dois dias, as paramédicas Kate e Hanna perguntaram: "Se você pudesse comer qualquer coisa, o que seria?". "Um sundae de caramelo", respondeu Ron.

O desejo de Ron foi atendido pela equipe, e o momento registrado pela instituição. A filha de Ron, Danielle Smith, afirmou em um comentário feito na publicação que ele morreu na manhã do último sábado, 1º.

"Meu pai aproveitou muito este momento, e foi a última coisa que ele foi capaz de comer por si mesmo. Eu e minha mãe não podemos agradecer o suficiente ao serviço por toda ajuda e compaixão", escreveu.