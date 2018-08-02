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Susto

McDonald's serve produto de limpeza em vez de café a cliente grávida

Filial da rede pediu desculpas pelo erro; caso aconteceu no Canadá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 11:05

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 11:05

Filial da rede pediu desculpas pelo erro; caso aconteceu no Canadá Crédito: Divulgação
Uma loja da rede de lanchonetes McDonalds cometeu um erro que poderia ter tido graves consequências. O estabelecimento, localizado na cidade de Lethbridge, no Canadá, serviu produtos de limpeza a uma mulher grávida que teria pedido um café. Depois de reclamar no local, a mulher denunciou o caso ao jornal Lethbridge News Now.
Sarah Douglas, grávida de sete meses e meio, declarou que passou pelo drive-thru da loja e, depois de sair do local, tomou um gole do que acreditava ser o café que havia pedido. Contudo, sentiu o gosto de produtos químicos.
Imediatamente acendi minhas luzes de alerta, parei o carro, cuspi a bebida e enxaguei a boca. Abri a tampa e senti um cheiro muito forte. De fato, não era café, contou ao jornal.
Então, ela decidiu retornar ao McDonalds para reclamar e contatar um supervisor. Um dos funcionários teria declarado que dois tubos de limpeza estavam ligados à máquina, mesmo quando ela retornou.
Tirei uma foto do galão que estava ligado à máquina e assim pude informar à emergência a substância com a qual entrei em contato. Um dos colaboradores estava chateado e disse que a situação já havia acontecido anteriormente, declarou Sarah.
A mulher então chamou o serviço de emergência e foi atendida. De acordo com o jornal, ela passa bem.
Segundo explicações de Alison Mackisey, gerente de marcas regional do McDonalds, o produto de limpeza ingerido continha ácido cítrico, ácido fosfórico, metil-trimetil-3 e 2-butoxietanol. A identificação das substâncias auxiliou na escolha do tratamento dado a Sarah.
O proprietário da unidade em questão, Dan Brown, se desculpou e se comprometeu a não deixar que esses erros se repitam.
Sinto muito pelo acontecimento que se passou em meu restaurante. Como toda manhã, a máquina estava sendo limpa, mas, por um descuido, o tubo de fornecimento de leite estava ligado ao galão de limpeza enquanto a bebida da cliente estava sendo preparada, escreveu em nota. Tomaremos ações imediatas para rever nossos procedimentos de limpeza.

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