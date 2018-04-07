Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mark Zuckerberg deve deixar comando do Facebook, diz investidor
Diretoria

Mark Zuckerberg deve deixar comando do Facebook, diz investidor

disse acreditar que as alterações na diretoria da rede social são necessárias para recuperar a confiança do público na proteção a seus dados fornecidos ao site

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 18:58
Logomarca do Facebook Crédito: Reprodução/Pixabay
Para Scott Stringer, titular da controladoria da cidade de Nova York, afirmou que o Facebook deve mudar a estrutura de comando da empresa, incluindo seu diretor executivo, Mark Zuckerberg, um dos fundadores da companhia. A medida teria se tornado necessária diante dos desdobramentos do escândalo de venda de dados de usuários da rede social para a Cambridge Analytica.
Em entrevista ao programa "Squawk Alley" do canal americano "Squawk Alley", Stringer, responsável pelos investimentos do fundo de pensão da cidade (entre os quais estão quase US$ 1 bilhão de ações do Facebook), disse acreditar que as alterações na diretoria da rede social são necessárias para recuperar a confiança do público na proteção a seus dados fornecidos ao site.
"Parte do nosso papel é pensar como nossos investimentos estão tornando as empresas mais fortes fazendo perguntas que precisam ser feitas", afirmou Stringer à CNBC.
Atualmente, além de diretor executivo, Zuckerberg é também presidente do conselho e acionista controlador do Facebook. Stringer defendeu que o conselho seja presidido por um executivo independente. Para ele, também deveria haver três diretores independentes com específica em uso de dados e ética.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados