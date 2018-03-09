Mãos achadas no gelo da Sibéria são parte de 'arquivo de digitais'

Mãos decepadas encontradas na Sibéria Crédito: Reprodução | VK

As 54 mãos achadas, na quinta-feira (8), no gelo da Sibéria, na Rússia, são parte de um "arquivo de digitais", de acordo com policiais da região.

As mãos decepadas foram encontradas nos arredores de Khabarovsk, na extremidade leste da Sibéria, perto de um popular ponto de pescaria no Rio Amur, na fronteira com a China. Os 27 pares estavam guardados em uma bolsa.

De acordo com o "Siberian Times", policiais confessaram terem decepado as mãos para preservar as digitais de cadáveres sem identificação em caso de necessidade de consulta. Não se sabe, entretanto, como as mãos foram parar em um lugar ermo, em vez de estarem guardadas em uma unidade de medicina legal.

Imagens das mãos no gelo foram feitas pela polícia e logo viralizaram nas redes sociais russas.