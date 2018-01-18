Manuscritos originais de Stephen King são destruídos após inundação

O autor americano Stephen King prometeu ajudar fã que perdeu coleção com seus livros e manuscritos Crédito: Reprodução/Instagram

Grande fã do escritor Stephen King, Gerald Winters seu mudou há pouco mais de um ano para a cidade de Bangor, no estado norte-americano Maine. Pretendendo criar a livraria definitiva sobre o autor de "A coisa", Winters abrigou em sua loja um acervo raro e valioso, incluindo edições especiais, cartas e até manuscritos originais de King. No entanto, no que para um fã como Winters poderia soar como um cenário de um dos contos de horror do autor americano, toda coleção foi destruída pela água.

Após uma tubulação na rua da livraria "Gerald Winters & Son Rare Books" estourar, o porão que abrigava o acervo com cerca de 2mil livros e outros documentos, ficou completamente inundado. Todo o material ficou deteriorado de forma irreversível. O local, que é a cidade natal de King, serviu de inspiração para a criação da cidade fictícia "Derry" que aparece em diversas obras do autor.

Stephen King disse que quer ajudar o dono da livraria. Em declaração ao jornal "Bangor Daily News", o escritor afirmou que ficou "horrorizado" ao saber sobre o caso de Gerald Winters. Entre os sete manuscritos originais destruídos pela inundação estavam os sucessos "Sede de vingança" e "Os olhos do dragão".