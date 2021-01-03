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Protestos

Manifestantes vão às ruas de Israel para pedir renúncia de Netanyahu

O primeiro-ministro tem sido acusado de fraude, abuso de confiança e suborno em três casos que implicaram cúmplices multimilionários e magnatas da imprensa local

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 09:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2021 às 09:04
Milhares de israelenses protestaram mais uma vez neste sábado (2) contra o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, pedindo a renúncia do líder por causa de acusações de corrupção feitas contra ele, e também pela alegada falha em lidar com a crise do coronavírus.
Com cartazes em que se lia "Vá embora" e "Somos todos iguais perante a lei", os manifestantes se reuniram em uma praça de Jerusalém próxima da residência oficial de Netanyahu, região que há meses tem sido palco de protestos contra ele.
O primeiro-ministro tem sido acusado de fraude, abuso de confiança e suborno em três casos que implicaram cúmplices multimilionários e magnatas da imprensa local. O premiê nega que tenha cometido irregularidades. Para os opositores, Netanyahu não pode governar o país estando sob suspeita. Nas próximas semanas, começarão as audiências de apresentação de provas nos casos.
Israel fará em março a quarta eleição nacional em dois anos, no que poderia ser um referendo ao premiê. No entanto, Netanyahu enfrenta desertores do Likud, partido a que pertence.
Os manifestantes também alegaram que o governo do premiê falhou na resposta ao coronavírus. O país, atingido economicamente pela pandemia, está em uma quarentena parcial devido ao aumento do número de casos. Entretanto, Netanyahu e seus aliados têm aproveitado uma campanha que já vacinou 10% da população contra a doença para afirmar que o governo está trabalhando pelo fim da pandemia.

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