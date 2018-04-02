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Lei

Malásia proíbe 'fake news' e estabelece pena de prisão de até 6 anos

Críticos que dizem que o país pretende conter a dissidência e a liberdade de expressão antes de uma eleição geral

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 15:31
O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak Crédito: Agência Estado
A Malásia aprovou nesta segunda-feira uma lei contra as chamadas fake news que pode resultar em penas de prisão de até 6 anos para os infratores, apesar de críticos que dizem que o país pretende conter a dissidência e a liberdade de expressão antes de uma eleição geral.
O governo do primeiro-ministro Najib Razak obteve uma maioria simples no Parlamento e aprovou o projeto de lei Anti-Notícias Falsas de 2018, que estabelece multas equivalentes a até 123 mil dólares e penas de até 6 anos de prisão  o primeiro texto do projeto de lei propunha sentenças de até 10 anos.
O governo disse que a lei não violará a liberdade de expressão e que os casos que ela contempla serão sujeitos a um processo legal independente.
Esta lei almeja proteger o público da disseminação de notícias falsas, ao mesmo tempo em que permite a liberdade de expressão tal como garantida pela Constituição, disse a ministra da Justiça, Azalina Othman Said, ao Parlamento.
A lei define as notícias falsas como notícias, informações, dados e reportagens que são inteira ou parcialmente falsos e que incluam artigos, elementos visuais e gravações de áudio.
Ela cobre publicações digitais e redes sociais e se aplicará a infratores que disseminem notícias falsas com más intenções dentro e fora da Malásia, incluindo estrangeiros, se a Malásia ou cidadãos malaios forem afetados.
Disseminado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, o termo fake news logo se tornou parte do repertório padrão de líderes de países autoritários para descreverem reportagens e organizações que os criticam.

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