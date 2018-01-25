Malala critica Trump por assédio e desigualdade: 'Decepcionada'

A paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz Crédito: Reprodução

Ganhadora mais jovem do Nobel da Paz, a paquistanesa Malala Yousafzai destacou, nesta quinta-feira, que fica "decepcionadas" com pessoas, como o presidente Donald Trump, que "assediam mulheres e não aceitam a igualdade de direitos". Questionada no Fórum Econômico Mundial se tinha uma mensagem para o líder americano, uma das autoridades mais esperadas em Davos, a estudante disse estar "chocada" com o comportamento contra as mulheres.

"Fico tão decepcionada ao ver pessoas nessas altas posições falando de maneira aberta e inapropriada sobre as mulheres, não aceitando-as como iguais, assediando-as", ressaltou a paquistanesa de 20 anos, em discurso na Suíça, onde líderes de vários países se reúnem para discutir problemas mundiais com palestras, festas luxuosas e sessões de meditação.

Em Davos, a estudante pediu que "pessoas envolvidas com essas coisas vergonhas"  o assédio e a desigualdade  "pensem em suas filhas, esposas e mães" para imaginar o que poderia acontecer com elas neste cenário.

"É chocante pensar que isso está acontecendo. Espero que as pessoas se levantem e falem sobre isso", destacou a Nobel da Paz de 2014.

Dois anos antes da láurea, em 2012, Malala levou um tiro no rosto de extremistas do Talibã que discordavam de sua luta pelo direito à educação das mulheres no Paquistão. Ela sobreviveu ao atentado e manteve o engajamento social ao se mudar para o Reino Unido. No ano passado, a paquistanesa conquistou uma vaga na Universidade de Oxford.