Mais uma vítima adolescente de estupro está em estado crítico

O estado de saúde de uma adolescente de 17 anos que foi estuprada e depois incendiada, na Índia, é crítico, afirmou a polícia local. A jovem agora luta para sobreviver. Um homem que teria conexões com o ataque foi preso. Este é o segundo caso a ser reportado na província de Jharkhand recentemente. Outra adolescente que também, segundo a polícia, foi estuprada e incendiada viva morreu neste domingo.

A adolescente de 17 anos está em tratamento em um hospital. "A jovem sofreu queimaduras de primeiro grau em 70% do corpo", afirmou àAFP Shailendra Barnwal, comandante da polícia no distrito de Pakur, no estado de Jharkhand, leste do país.

As forças de segurança prenderam um jovem de 19 anos que mora no mesmo bairro da vítima, que tem 17 anos. "Ele jogou querosene na adolescente e a queimou", disse Barnwal.

A polícia não indicou se os dois casos estão conectados. Por outro lado, os crimes acontecem depois de uma série de casos de agressões sexuais na Índia, apesar do endurecimento das leis nesta matéria.

"O acusado nos disse que queria casar com a vítima, mas ela não estava pronta,", afirmou à BBC o policial Shailendra Barnwal. Os agentes acrescentaram que o agressor atacou a jovem na última sexta-feira em uma casa de familiares da adolescente em uma vila no distrito de Pakur. O suspeito mora perto da onde o crime aconteceu.

De acordo com a polícia, ele esperou até que ela estivesse sozinha e então entrou no local e a estuprou. Depois, ateou fogo nela. Em seguida, vizinhos, ao ouvirem os gritos da jovem por ajuda, entraram na casa e a levaram para um hospital.

Em 2016, foram registrados aproximadamente 40 mil casos de estupro no país. Acredita-se, no entanto, que muitos casos não sejam notificados - o que aumentaria ainda mais o número de crimes no país.