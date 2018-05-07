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Na Índia

Mais uma vítima adolescente de estupro está em estado crítico

Neste domingo, outra jovem morreu após ser abusada sexualmente e incendiada

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 12:19
O estado de saúde de uma adolescente de 17 anos que foi estuprada e depois incendiada, na Índia, é crítico, afirmou a polícia local. A jovem agora luta para sobreviver. Um homem que teria conexões com o ataque foi preso. Este é o segundo caso a ser reportado na província de Jharkhand recentemente. Outra adolescente que também, segundo a polícia, foi estuprada e incendiada viva morreu neste domingo.
A adolescente de 17 anos está em tratamento em um hospital. "A jovem sofreu queimaduras de primeiro grau em 70% do corpo", afirmou àAFP Shailendra Barnwal, comandante da polícia no distrito de Pakur, no estado de Jharkhand, leste do país.
As forças de segurança prenderam um jovem de 19 anos que mora no mesmo bairro da vítima, que tem 17 anos. "Ele jogou querosene na adolescente e a queimou", disse Barnwal.
A polícia não indicou se os dois casos estão conectados. Por outro lado, os crimes acontecem depois de uma série de casos de agressões sexuais na Índia, apesar do endurecimento das leis nesta matéria.
"O acusado nos disse que queria casar com a vítima, mas ela não estava pronta,", afirmou à BBC o policial Shailendra Barnwal. Os agentes acrescentaram que o agressor atacou a jovem na última sexta-feira em uma casa de familiares da adolescente em uma vila no distrito de Pakur. O suspeito mora perto da onde o crime aconteceu.
De acordo com a polícia, ele esperou até que ela estivesse sozinha e então entrou no local e a estuprou. Depois, ateou fogo nela. Em seguida, vizinhos, ao ouvirem os gritos da jovem por ajuda, entraram na casa e a levaram para um hospital.
Em 2016, foram registrados aproximadamente 40 mil casos de estupro no país. Acredita-se, no entanto, que muitos casos não sejam notificados - o que aumentaria ainda mais o número de crimes no país.
O governo instituiu a pena de morte para estupradores de crianças após o estupro e assassinato de uma menina de 8 anos em Kathua, no estado de Jammu e Caxemira, ao norte do país. Em 2016, cerca de 40 mil estupros foram registrados na Índia, mas estima-se que muitos mais não foram denunciados porque na patriarcal sociedade indiana as vítimas de crimes sexuais também sofrem de um estigma.

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