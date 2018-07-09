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Resgate

Mais um menino é retirado de caverna na Tailândia; cinco resgatados

Operação retomada na manhã desta segunda-feira conta com o trabalho de mais profissionais

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 10:09
Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução
Mais um garoto foi retirado de uma caverna na Tailândia na manhã desta segunda-feira. Ainda há sete meninos presos lá dentro, junto com o treinador de futebol. A operação para resgatar o grupo foi retomada nesta segunda-feira com mais profissionais trabalhando do que neste domingo, quando quatro meninos deixaram o local o foram encaminhados a um hospital.
 A segunda operação começou às 11h (1h no horário de Brasília)  afirmou Narongsak Osottanakorn.  Teremos boas notícias em algumas horas  disse, antes do resgate de mais um dos garotos.
O time de futebol ficou preso na caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai, no Norte da Tailândia, desde o último dia 23. Os meninos têm entre 11 e 16 anos.
O ministro do Interior da Tailândia, Anupong Paojinda, disse que os mergulhadores precisam colocar mais tanques de ar ao longo da rota até o local onde os oito meninos restantes e seu treinador estão presos. O processo pode levar várias horas.

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