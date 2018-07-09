Mais um menino é retirado de caverna na Tailândia; cinco resgatados

Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução

Mais um garoto foi retirado de uma caverna na Tailândia na manhã desta segunda-feira. Ainda há sete meninos presos lá dentro, junto com o treinador de futebol. A operação para resgatar o grupo foi retomada nesta segunda-feira com mais profissionais trabalhando do que neste domingo, quando quatro meninos deixaram o local o foram encaminhados a um hospital.

 A segunda operação começou às 11h (1h no horário de Brasília)  afirmou Narongsak Osottanakorn.  Teremos boas notícias em algumas horas  disse, antes do resgate de mais um dos garotos.

O time de futebol ficou preso na caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai, no Norte da Tailândia, desde o último dia 23. Os meninos têm entre 11 e 16 anos.