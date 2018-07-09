Mais quatro meninos são retirados de caverna na Tailândia

Mais quatro garotos foram retirados de uma caverna na Tailândia nesta segunda-feira (9), segundo relatos de fontes do time de resgate. Ainda há quatro meninos presos lá dentro, junto do treinador de futebol. A operação para resgatar o grupo foi retomada nesta segunda-feira com mais profissionais trabalhando do que no domingo, quando quatro meninos deixaram o labirinto o foram encaminhados a um hospital.
Ambulâncias saíram às pressas em um intervalo de cerca de uma hora. Pouco depois de cada veículo partir, helicópteros decolaram e sobrevoaram o centro de imprensa formado nas redondezas da caverna, segundo relatos da mídia no local.
A segunda operação começou às 11h (1h no horário de Brasília) afirmou Narongsak Osottanakorn, governador de Chiang Rai e chefe da célula de resgate. Teremos boas notícias em algumas horas disse, antes do quinto menino ser salvo.
O ministro do Interior da Tailândia, Anupong Paojinda, disse que os mergulhadores precisam colocar mais tanques de ar ao longo da rota até o local onde os oito meninos restantes e seu treinador estão refugiados. O processo pode levar várias horas.
A chuva de monção que ameaça inundar novamente a complexa rede subterrânea, de quase 10 quilômetros de comprimento, é o principal desafio para os socorristas, que temem novas tempestades antes da retirada de todo o grupo da caverna.
A complexa operação de resgate começou no domingo e conseguiu salvar quatro meninos, graças ao trabalho de mergulhadores experientes que os guiaram ao longo de um caminho tortuoso, com trechos inundados e passagens muito estreitas.
EM QUARENTENA
Batizados pelas redes sociais como "Javalis Selvagens 1, 2, 3 e 4", os quatro meninos estão hospitalizados e se encontram bem, informou Osottanakorn. No momento, no entanto, permanecem afastados dos pais para evitar uma contaminação por sua atual fragilidade.
Os médicos pensam em permitir as visitas das famílias, mas separadas por um vidro disse o governador.
Os primeiros resgates foram como um alívio ao drama vivido pelo país, que agora tem esperança de um final feliz para os 12 meninos e seu técnico de futebol. O caso atraiu centenas de jornalistas de todo o mundo para a região. O time de futebol está preso na caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai, no Norte da Tailândia, desde o último dia 23. Os meninos têm entre 11 e 16 anos.
No domingo, o tempo para percorrer o trajeto estava previsto em 11 horas seis para ir e cinco para voltar, graças à ajuda da corrente , mas foi completado em cerca de nove horas, o que permitiu aos tailandeses respirarem aliviados e renovarem suas esperanças de ver todos deixarem a caverna.
Autoridades explicaram que as condições climáticas estavam boas na medida do possível, e os meninos tinham força emocional e física para encarar o desafio, sob o consentimento dos pais e da equipe médica envolvida. O nível da água na caverna era o mais baixo desde o início da operação, e as primeiras câmaras que o grupo precisava atravessar inundadas até dias atrás já estavam secas.
O nível de oxigênio também estabilizara, após o receio do aumento de dióxido de carbono devido à presença das equipes de resgate. Mas as condições não deveriam melhorar ainda mais, já que mais chuvas estavam previstas e, no total, a operação ainda pode levar mais dois ou três dias.