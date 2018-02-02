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EUA

Mais de 50 mil armas dos EUA foram usadas em crimes em 15 países

Um total de 15 países da América do Norte, América Central e Caribe recolheram no total de 50.133 armas de fogo americanas usadas em crimes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 19:47

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 19:47

Armas nos EUA: o relatório foca nas brechas legais e no laxismo das normas americanas nesta matéria Crédito: Ethan Miller | Getty Images
Mais de 50 mil armas originárias dos Estados Unidos foram recuperadas em investigações criminais de 15 países da América Central e da América do Norte entre 2014 e 2016, segundo um estudo do Center for American Progress publicado nesta sexta-feira em Washington.
Um total de 15 países da América do Norte, América Central e Caribe recolheram no total de 50.133 armas de fogo usadas em atividades criminosas e procedentes dos EUA.
Assim aparece no relatório divulgado nesta sexta-feira e intitulado Além das nossas fronteiras: Como o débil regulamento de armas dos EUA contribui para o crime violento no exterior.
Muitas dessas armas foram exportadas legalmente e não foram concebidas para o crime até que cruzaram a fronteira, já que os EUA são um dos grandes exportadores de armas de fogo a nível mundial com uma média de quase 300 mil vendidas a outros países a cada ano.
O relatório, no entanto, foca nas brechas legais e no laxismo das normas americanas nesta matéria, que contribuem para o tráfico ilegal de armas em seu território, mas também em Estados próximos.
Entre os casos mais destacados, o estudo recolhe o de um grupo que comprou em 2015 cem armas mediante o chamado método de compra fantasma no Texas para depois levá-las ao México.
Com objeto de reverter esta situação, o centro de pensamento progressista incidiu na aplicação de alguns mecanismos como estabelecer revisões universais e obrigatórias do histórico da pessoa que queira adquirir uma arma.
Outro conselho é considerar como um delito federal o tráfico de armas e o método de compra fantasma.
Além disso, é preciso acabar com os esforços para debilitar a revisão das exportações de armas, em referência à possibilidade de o Governo de Donald Trump mudar esta competência do Departamento de Estado ao de Comércio.
O estudo aponta diretamente à Administração e aos legisladores, já que  segundo indica  têm uma obrigação moral de agir para fortalecer os regulamentos de armas em um esforço por melhorar a segurança pública dentro e fora dos Estados Unidos .

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