Mundo

Mais de 100 agências humanitárias relatam 'fome generalizada' em Gaza; Israel culpa Hamas

Comunicado divulgado pelas organizações pede suspensão de todas as restrições e uma resposta humanitária liderada pela ONU.

Mais de 100 organizações humanitárias , entre elas Save the Children, Oxfam e Médicos sem Fronteiras, publicaram um comunicado conjunto em que denunciam o que classificam como "fome generalizada" em Gaza . >

Por que Índia está preocupada com construção da maior represa do mundo na China

Um trabalhador humanitário, que presta apoio psicossocial no território, falou do impacto devastador sobre as crianças. >