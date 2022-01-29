  • Mãe é presa por jogar bebê dentro de jaula de urso no Uzbequistão
Em zoológico

Mãe é presa por jogar bebê dentro de jaula de urso no Uzbequistão

O crime aconteceu na frente de visitantes, que tentaram impedir que a mulher jogasse a criança. O animal não atacou o bebê
Agência FolhaPress

29 jan 2022 às 13:40

Uma mulher foi presa por arremessar a filha dentro da jaula de um urso no zoológico de Tashkent, no Uzbequistão. O crime ocorreu na frente de funcionários e visitantes, mas o animal não atacou o bebê.
Segundo o jornal britãnico Daily Mirror, visitantes tentaram impedir a mulher de cometer o crime, mas não conseguiram. Ela irá responder por tentativa de homicídio, segundo as autoridades locais.
Quando a menina caiu de uma altura de quase 5 metros na jaula, o urso pardo Zuzu se aproximou e a cheirou, mas depois acabou se afastando. Ele foi atraído para uma área interna da jaula pelos funcionários do zoológico, para que o bebê pudesse ser resgatado em segurança.
A menina sofreu uma concussão, cortes na cabeça e contusões por conta da queda, mas não foi ferida pelo animal.

O porta-voz do zoológico afirmou que o urso Zuzu, um pequeno exemplar da espécie urso pardo caucasiano, observava a mulher com o bebê quando ela atirou a criança por cima da grade de metal.
"Zuzu se levantou lentamente, desceu lentamente a trincheira, caminhou em direção à garota, cheirou-a - e voltou", disse ele.
A mãe da criança não teve o nome divulgado. Ela foi presa e, caso seja condenada, pode pegar pelo menos 15 anos de prisão.

