Mãe de modelo de anúncio considerado racista defende H&M

Mãe de modelo mirim rebateu críticas à marca H Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

A mãe do modelo mirim que posou para fotos de um moletom da rede Hennes & Mauritz (H&M), criticada por racismo pela estampa da peça, defendeu a marca e pediu que o caso "seja superado". A americana Terry Mango comentou em postagens do Facebook sobre o polêmica agasalho, no qual eram impressos os dizeres "Coolest monkey in the jungle" (Macaco mais legal da selva, na tradução para o português). A companhia pediu "sinceras desculpas" diante da repercussão.

Internautas acusaram a gigante varejista sueca de racismo após a circulação de um anúncio dos moletons no site da marca. Na propaganda, um menino negro veste o agasalho com a menção ao macaco, enquanto um jovem branco posa com a blusa de estampa "Especialista em sobreviver (na selva).

"Sou a mãe e esta é uma das centenas de roupas com que meu filho modelou. Parem de choramingar o tempo todo, é um caso desnecessário esse. Superem", pediu a americana, que rebateu as mensagens críticas à marca de outros usuários da rede social.

Em outras mensagens, Terry reforçou que esteve em todas as sessões de foto e que não via problema no anúncio.

"Eu realmente não entendo, mas não porque eu escolhi não entender, e sim, porque este não é o meu modo de entender", explicou a americana em debate com os usuários da rede social que condenaram a propaganda.

Com o posicionamento da americana, usuários O escritor Ronnie Sidney II, que compartilhou a reprodução das conversas no Instagram, destacou aos 15 mil seguidores que se sentia mal por Terry. Segundo ele, a mãe do modelo mirim não entendeu o motivo de tamanho ultraje e a dor de quem se sentiu ofendido.

"Eu meio que sinto pena dela. Eu acho que ela tem responsabilidade nisso, mas a H&M deveria ser mais consciente ao lançar o anúncio", opinou Sidney.

A rede sueca pediu desculpas e ordenou a retirada do anúncio dos sites da marca.

"Ela (a peça) já foi removida de todos os sites, e o produto não será comercializado nos Estados Unidos. Nós acreditamos na diversidade e inclusão em tudo o que fazemos, e vamos rever nossas atividades cotidianas", completou a H&M em nota enviada à rede "CBS".