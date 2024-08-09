Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Maduro determina suspensão do X na Venezuela por dez dias
Polêmica

Maduro determina suspensão do X na Venezuela por dez dias

"Fora X por 10 dias da Venezuela!", gritou Maduro diante de centenas de seguidores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2024 às 06:22

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 06:22

Nicolas Maduro anunciou nesta quinta-feira (8) que o X (antigo Twitter) ficará suspenso por dez dias na Venezuela.
Maduro afirmou que assinou uma decisão com o órgão regulador de telecomunicações do país, Conatel, para suspender o X por dez dias. A fala aconteceu durante ato para apoiadores nesta quinta no palácio presidencial de Miraflores, na capital venezuelana.
O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, fala com a imprensa após votar durante as eleições parlamentares, em Caracas
O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, anunciou a suspensão por 10 dias do X Crédito: REUTERS/Fausto Torrealba
De acordo com Maduro, a plataforma violou leis da Venezuela. Durante o pronunciamento, ele comentou: "A rede social que se chamava Twitter, X, violou todas as normas da própria rede social. Violou e incitou ódio , fascismo, guerra civil e violou todas as leis da Venezuela. E vamos respeitas as leis. Aqui há leis. por isso foi tomada a decisão de suspender o X durante dez dias de circulação na Venezuela, para que lhe apresente o recado".
Não é possível confirmar as condições da suspensão. O anúncio de Maduro deixa claro apenas o que motivou a ordem de derrubada, mas não explicita a partir de quando a medida passa a ser válida e nem se a situação poderia ser remediada pela rede social.
A suspensão representa mais um episódio das intensas trocas de farpas entre o presidente venezuelano e o bilionário. Elon Musk, empresário dono da rede social, é feroz crítico de Maduro, e acusa o chavista de ter manipulado as eleições na Venezuela a seu favor.
Maduro, por sua vez, aponta para Musk e suposto ataque hacker contra o sistema do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano. Maduro acusa Elon Musk, dono da rede social, de atacar contra a Venezuela" e, inclusive, de estar por trás do "hackeamento informático", que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), de viés governista, diz ter sofrido, após proclamar Maduro vencedor das eleições, sem dar os detalhes da votação. "Os ataques, tenho certeza, são dirigidos pelo poder de Elon Musk".

Convite para a luta

Maduro desafiou Elon Musk a uma luta. "Qualquer um que mexe comigo, seca. Qualquer um que mexe com a Venezuela, seca. Você quer lutar? Então vamos lutar, Elon Musk", disse Nicolás Maduro durante uma entrevista coletiva. "Sou filho de Bolívar e Chávez. Eu não tenho medo de você. Vamos lutar, onde você quiser."
Musk aceitou . "Eu aceito... Ele vai amarelar", respondeu Musk. "Se eu ganhar, ele renuncia ao cargo de presidente da Venezuela. Se eu perder, ele ganha uma viagem a Marte de graça", completou. O convite de Maduro para uma briga foi feito após Musk dizer que as eleições venezuelanas foram "uma fraude" e que o venezuelano é "um ditador".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados