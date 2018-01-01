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Reajuste

Maduro anuncia aumento de 40% no salário mínimo na Venezuela

A elevação vale também para os aposentados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 13:59

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 13:59

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou no domingo o aumento em 40% do salário mínimo, em sua mensagem de fim de ano, segundo a estatal Agência Venezuelana de Notícias. A elevação vale também para os aposentados, enfatizou o presidente.
Maduro disse ainda que em janeiro serão divulgados detalhes sobre os mecanismos de aplicação do petro, a moeda virtual que o governo de Caracas disse anteriormente que pretende lançar. A ideia é que a moeda virtual seja garantida pelas reservas energéticas nacionais.
A agência oficial disse também que Maduro qualificou 2017 como um "ano de assédio aos venezuelanos", de diversas formas: "a desestabilização econômica, traições, violência armada, protestos organizados, sabotagem aos serviços públicos, perseguição internacional, bloqueio econômico e financeiro contra a república". O presidente disse, porém, que a Venezuela conseguiu a paz social e a estabilidade política com igualdade e justiça, "bases fundamentais para a conquista do futuro no ano de 2018".
Maduro lembrou que durante o ano de 2017 o governo decretou seis aumentos salariais. O país, porém, enfrenta uma inflação muito elevada. O oposicionista Henrique Capriles, ex-governador de Miranda, disse no Twitter que o aumento era "uma enganação" para os venezuelanos, já que apenas no mês de dezembro a inflação teria sido de 80% no país. Capriles cobrou ações do governo para controlar a alta nos preços e pediu a saída do presidente, qualificado por ele como "condutor do desastre". (Equipe AE)

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